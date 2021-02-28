شكرا لقرائتكم خبر عن 3019 طالبًا وطالبة يؤدون امتحان اللغة العربية الكترونيًا بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يؤدى اليوم الأحد، 3019 طالبًا وطالبة بالصف الثاني الثانوى العام، في مدارس محافظة شمال سيناء، امتحانات الفصل الأول من العام الدراسي الحالي، الكترونيا عن طريق أجهزة التابلت، وذلك في مادتى اللغة العربية، والجبر، والتفاضل، وحساب المثلثات (عام)، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه تم تخصيص فريق لتقديم الدعم الفني والرد على أي استفسارات أو شكاوي قد تواجه الطلاب خلال أداء الامتحانات، حيث يضم الفريق عددًا من أخصائي التطوير التكنولوجي بالمديرية والإدارات التعليمية التابعة.

وأشار رضوان إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات الواقية وتطهير اللجان قبل الامتحان..بجانب تطبيق التعليمات الوزارية بخصوص الامتحانات.