شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تتابع التعاون بين المحافظين والنواب لتحديد أولويات الخدمات للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير، بالتعاون بين المحافظين، ونواب المحافظات، لبحث مشكلات المواطنين وتحديد أليات تنفيذها، قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن هناك تعليمات للأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بالتنسيق المستمر مع أعضاء مجلسي النواب، والشيوخ، باعتبارهم حلقة الوصل الرئيسية بين المواطنين والجهاز التنفيذى لمناقشة الخدمات والخطط التنموية والموافقة على الحلول المتاحة للمشكلات، وآليات تنفيذها، إضافة إلى شراكهم في وضع الدراسات والخطط التي تتم على أرض الواقع للوقوف على الاحتياجات والأولويات الأساسية التي تمس حياة المواطنين، وتخفيف العبء عن كاهلهم، وتحسين مستوى الحياة المعيشية، مشيرا إلى متابعة الوزارة لقاء اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر مع نواب البرلمان لبحث سبل التعاون وعرض مطالب المواطنين في مختلف القطاعات.

وتابعت الوزارة، اجتماع الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ، لمناقشة خطة العمل بالقطاعات الخدمية والحلول المقترحة لبعض المشكلات.

في سياق متصل، تابعت وزارة التنمية المحلية اجتماع الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، مع أعضاء مجلس الشيوخ، لمتابعة خطة تطوير المحافظة،

كما رصدت الوزارة التنسيق بين محافظ الدقهلية ونواب البرلمان بالمحافظة لتدشين مبادرة الجمع المنزل للقمامة بمدينة المنصورة كمرحلة أولى.

رصدت وزارة التنمية المحلية، أيضا اجتماعات محافظي المنوفية، ودمياط، وجنوب سيناء، والمنيا، مع نواب البرلمان، لإيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الإستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين..