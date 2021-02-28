شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في المنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انطلقت الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بمدن وقرى المنيا ولمدة 4 أيام.
قال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا: «بدأت الحملة من خلال فرق طبية ثابتة ومتنقلة، بالإدارات والوحدات الصحية بالمراكز والقرى، وتستهدف كافة الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات.
يذكر أن الحملة تشمل 9 مراكز إدارية من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا.
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