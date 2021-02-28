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انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في المنيا

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سعيد نافع 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بمدن وقرى المنيا ولمدة 4 أيام.

قال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا: «بدأت الحملة من خلال فرق طبية ثابتة ومتنقلة، بالإدارات والوحدات الصحية بالمراكز والقرى، وتستهدف كافة الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات.

يذكر أن الحملة تشمل 9 مراكز إدارية من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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