شكرا لقرائتكم خبر عن مرض مرعب جديد يظهر على الأطفال مرتبط بـ كورونا: يجب الانتباه فورًا لتلك الأعراض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الإعلامي عمرو أديب من آثار جديدة لفيروس كورونا لدى الأطفال وقال خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، عبر شاشة إم بي سي مصر: «فيروس الكورونا مستجد في كل شيء.. كل يوم بنكتشف أشياء لم نكن نعرفها، ولم نكن نعرف الآثار الجانبية بعد الكورونا».

وتابع: «لم نكن نعرف تأثير ما بعد الكورونا على الأطفال، الآثار الجانبية عند الأطفال بعد انتهاء الكورونا عندهم أو عند أحد في البيت بتكون خطيرة».

وخلال الحلقة عرض أديب مجموعة من الصو لآثار الطفح الجلدي التي ظهرت على بعض الأطفال والحساسية، قائلاً: «دول أطفال جالهم آثار جانبية بعد الانتهاء من كورونا، ومحدش يعرف سبب المرض لحد دلوقتي.. وبدأوا يشوفوا إن الأطفال تظهر عليهم بعد مدة من الفيروس».

من جانبها، قالت الدكتورة منى الجنزوري رئيس قسم الأطفال في جامعة عين شمس، هناك مرض جديد يصيب الطفل يأتي بدون أعراض، ويظهر بعد 3-4 أسابيع من إصابة الصغير بالفيروس التاجي.

وتابعت في اتصال هاتفي مع البرنامج: «المرض مرعب ولكن حتى الآن لم تبلغ الإصابات به أرقام كبيرة، ويحمل اسم متلازمة الالتهاب المناعي المتعددة للأطفال، وتأتي أعراضه إصابة الطفل بدرجة حرارة مرتفعة جداً، ألم في البطن، ترجيع وإسهال، إحمرار في العين والتهاب شديد، واللسان يكون أحمر جداً».

وتابعت: «يظهر بعد ذلك الطفح الجلدي في أكثر منطقتين منطقة اليدين والأرجل»، وأشارت إلى أن النسبة الأكبر المعرضة للإصابة بذلك هم الأطفال من سن 9-10 أعوام، بينما قد يظهر في الفئة العمرية ما بين 4-14 عاماً بشكل أقل.

وشددت الجنزوري: «على جميع الأمهات الانتباه جيداً لأي أعراض تظهر على الأطفال، قائلة: «ذهاب الأطفال مبكراً للحصول على العلاج اللازم يساعد في نسبة شفاء كبيرة، بينما في حالة التأخر يلزم الأمر الدخول للعناية المركزة»، وختمت حديثها بأن عدد الإصابات حتى الآن ليست كبيرة ولكن يجب الانتباه وحماية الطفل جيداً.