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كيف تحرر بلاغا لمباحث الإنترنت عن جريمة إلكترونية من البيت؟

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القاهرة - سامية سيد - يتساءل البعض عن كيفية الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، لاسيما جرائم الابتزاز والنصب التى تقع عليهم عبر الانترنت.

ويستطيع المواطن تقديم البلاغات الخاصة بجرائم الانترنت بالمكان المخصص لتقديم البلاغات فى وحدة تلقى بلاغات المنطقة المركزية بميدان العباسية بمعهد التنمية البشرية، فضلاً عن تقديم البلاغات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

ويمكن للمواطن التواصل مع مباحث الانترنت عن طريق الاتصال بـ" الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات" على الرقم "0224065052 -0224065051" أو الخط الساخن "108" بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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