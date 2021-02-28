شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء السؤال الأول بامتحان القرآن للشهادة الابتدائية الأزهرية وتوزيع درجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد قطاع المعاهد الأزهرية، أن السؤال الأول فى مادة القرآن الكريم، للشهادة الابتدائية، المنعقد الآن تم إلغاؤه وتوجيه المناطق لإبلاغ رؤساء اللجان بمطمئنة الطلاب بإلغاء السؤال حيث أنه من منهج شهر يناير والذى تم إلغاءه من قبل، حيث سيتم توزيع درجات السؤال على باقى الامتحان.

وتفقد الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، امتحانات الشهادة الابتدائية والصف الثانى الثانوى، والتى انطلقت اليوم الاحد، حيث تفقد لجان معاهد القاهرة الثانوى ومعهد البرامونى الإعدادى، ومعهد فتيات العباسية، ويؤدى طلاب الشهادة الابتدائية امتحان مادة القرآن الكريم والتربية الإسلامية، وطلاب الصف الثانى الثانوى القسم العلمى يؤدون امتحان مادة القران والفقه، بينما يؤدى طلاب القسم الأدبى الامتحان بمادة القران والفقه والمنطق.

وخلال جولته طمأن عباس الطلاب على صدور توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتوفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، وان تكون الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط، واضاف رئيس قطاع المعاهد الازهرية، أنه سيتم استئناف الدراسة عقب الانتهاء من الامتحانات مباشرة.

كما أطمأن الشيخ صالح عباس، على اتباع الإجراءات الاحترازية، بداية من الكشف الحرارى أثناء دخول الطلاب للمعاهد، والتأكد من ارتداء الكمامات، والتباعد بين الطلاب، وتوافر المطهرات.