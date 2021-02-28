شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: الصحافة الورقية هى الأصل وتستطيع استعادة عصرها الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، توقيع كلية الإعلام عدة اتفاقات شراكة إعلامية مع عدد من المؤسسات الإعلامية فى إطار سعى الكلية كمؤسسة أكاديمية لتحقيق مزيد من التفاعل والتكامل بينها وبين المؤسسات الإعلامية المهنية واتساقا مع الخطة الاستراتيجية للجامعة لتوسيع دور الجامعة خارج أسوارها وأهداف الكلية لتخريج إعلاميين مؤهلين ومدربين قادرين على المنافسة بقوة فى سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وذكر بيان للجامعة اليوم، أن الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام، وقعت مؤخرًا اتفاقية شراكة مع عدد من المؤسسات الصحفية، ليكونا شركاء إعلاميين للكلية فى مؤتمرها العلمى الدولى السادس والعشرين تحت عنوان: "الإعلام التقليدى والإعلام الرقمي: مسارات التكامل والمنافسة" والذى يعقد يومى 24 و 25 مارس المقبل.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن الإعلام الرقمى والتقليدى مساران يكمل بعضهما بعضًا، وأضاف أن عصر التخصص الدقيق انتهى وحل بديلا عنه التخصصات البينية، حيث يقوم الإعلامى بدراسة تخصصات أخرى إلى جانب تخصصه، مشيرًا إلى أن الإعلام سواء التقليدى أو الرقمى يجب أن يلعب دورًا إيجابيًا فى الواقع الإفتراضى الذى نعيش فيه وأن لا يقتصر دوره فقط على نقل الحدث بل يكون قادرًا على تغيير وعى الشعوب.

من جانبها، قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام، إن هذه الاتفاقيات تأتى فى إطار التفاعل والتعاون مع المؤسسات الصحفية والإعلامية الكبرى فى أنشطة البحوث والتطوير للعمل الإعلامى وضمن استعدادات الكلية لعقد مؤتمرها الدولي؛ بما يدعم علاقات التواصل والتفاعل بين الطرفين.

وأضافت عميدة كلية الإعلام، أن الاتفاقيات تتضمن العديد من الجوانب، منها قيام الشريك الإعلامى بالتغطية الإعلامية قبل وأثناء تنظيم فعاليات المؤتمر، بما يتضمن عقد لقاءات ومقابلات ومداخلات ذات صلة بموضوع المؤتمر ومحاوره، واستضافة الشخصيات البارزة للحديث عن فعاليات المؤتمر، أو عن مبادرة الكلية لميثاق شرف إعلامى رقمي؛ التى سيعلن عنها فى ختام المؤتمر.