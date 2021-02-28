شكرا لقرائتكم خبر عن مدير إدارة المعادى التعليمية تتابع امتحان الترم الأول لطلاب الثانوى ورابعة ابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابعت إيمان عبد الله مدير عام إدارة المعادى التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، امتحانات المرحلة الثانوية والصف الرابع الابتدائى، موضحة أنه تم العمل على إزالة أى مشكلات، والحرص على تعقيم اللجان داخل المدارس وتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، مشيرة إلى أن قيادات الإدارة جميعهم تواجدوا لمتابعة الامتحانات الإلكترونية.

وأعلنت التربية والتعليم، نجاح كل من حضر من طلاب الصف الاول الثانوي الامتحان فى الأحياء واللغة العربية وقابلته مشكلة فى السيستم.

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء الامتحانات الالكترونية للصفين الاول والثاني الثانوي بتعديل طفيف في المواعيد يضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات وعليه فإن الطلاب في المحافظات المبينة سوف يستكملون الامتحانات وفقا للجداول المرفقة.

بدأ طلاب الصف الثانى الثانوى العام فى 15 محافظة امتحان اللغة العربية، هى محافظات القاهرة وبورسعيد ودمياط والسويس والشرقية والغربية والبحيرة وبنى سويف والمنيا وقنا وأسوان والأقصر والوادى الجديد ومطروح وشمال سيناء، بينما يبدأ طلاب باقى المحافظات وهم الإسكندرية والدقهلية والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والفيوم والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسيوط وسوهاج والبحر الأحمر من العاشرة صباحا.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى منصة الامتحان الإلكترونى لدخول الطالب لأداء الاختبار، موضحة أن قرار توزيع الطلاب حسب المحافظة هدفه تخفيف الاحمال على الشبكات ، وشهدت المدارس الثانوى صباح اليوم تطبيق الإجراءات الاخترازية، حيث قامت مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة باستقبال الطلاب وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لكورونا على طلاب الصف الثانى الثانوى العام فى أول يوم لهم بامتحانات الفصل الدراسى الأول حيث يؤدى الطلاب امتحان مادتى اللغة العربية والجبر والتفاضل وحساب المثلثات.