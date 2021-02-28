شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد لجان الشهادة الابتدائية والصف الثانى الثانوى..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، امتحانات الشهادة الابتدائية والصف الثانى الثانوى، والتى انطلقت اليوم الأحد، حيث تفقد لجان معاهد القاهرة الثانوى ومعهد البرامونى الإعدادى، ومعهد فتيات العباسية، ويؤدى طلاب الشهادة الابتدائية امتحان مادة القرآن الكريم والتربية الإسلامية، وطلاب الصف الثانى الثانوى القسم العلمى يؤدون امتحان مادة القران والفقه ، بينما يؤدى طلاب القسم الأدبى الامتحان بمادة القران والفقه والمنطق.

وخلال جولته طمأن عباس الطلاب على صدور توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتوفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، وان تكون الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط ، واضاف رئيس قطاع المعاهد الازهرية، أنه سيتم استئناف الدراسة عقب الانتهاء من الامتحانات مباشرة.

كما اطمأن الشيخ صالح عباس، على اتباع الإجراءات الاحترازية، بداية من الكشف الحراري أثناء دخول الطلاب للمعاهد، والتأكد من ارتداء الكمامات، والتباعد بين الطلاب، وتوافر المطهرات.