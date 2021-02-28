شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية على تصنيع وتركيب ضفائر السيارات الكهربية لتأهيل الشباب للعمل ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ مديرية القوى العاملة ببورسعيد، اليوم الأحد، وحتى استيفاء العدد المطلوب من الراغبين فى التدريب مجانا من الذكور والإناث على تصنيع وتركيب ضفائر السيارات الكهربية، بمركز التدريب التابع للمديرية، وورشة إحدى شركات صناعة الضفائر، على أن يحصل المتدرب على شهادة معتمدة تفيد اجتياز الدورة التدريبية بنجاح، وتوفير الشركة فرص عمل لجميع المتدربين الذين يجتازون الاختبارات التدريبية والكشف الطبى بنجاح وذلك طبقا لحاجتها .

والتدريب على صناعة الضفائر يأتى فى إطار بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مؤخرا مع الشركة لرغبتها فى تنفيذ برامج تدريبية عالية الجودة للشباب لتدريبهم على صناعة ضفائر السيارات، لإعداد العامل الفنى الماهر اللازم لسوق العمل، حيث يتم إعداد الشباب وثقلها وتأهيلهم بالمهارات اللازمة للالتحاق بالعمل بمجال إنتاج وصناعة ضفائر السيارات وتوعيتهم بأهمية السلامة والصحة المهنية .

ومن جانبه أشار السيد السنجابى مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، إلى أن التدريب سوف يبدأ 7 مارس المقبل، ويشترط فى المتقدمين أن يكون السن من 18 حتى 35 سنة، وحاصل على مؤهل متوسط أو عالي، مع التفرغ التام فى أثناء فترة التدريب التى تستمر 15 يوميا، وعلى الراغبين فى الالتحاق بالدورات التدريبية التوجه إلى مركز التدريب المهنى بالمديرية القوى العاملة ومعه صور من المؤهل الدراسى، البطاقة الشخصية، وشهادة الميلاد، وصورتين شخصية، وشهادة قيد "كعب العمل".

ولفت إلى أن العدد المطلوب فى كل دورة 20 فردا، والحجز بأسبقية تقديم الطلبات إلى مدير مركز التدريب غادة طنطاوى بمركز التدريب المهنى الدور الخامس بمديرية القوى العاملة ببورسعيد بنك الإسكان خلف حضانة الفيروز بجوار مدرسة حافظ ابراهيم الإعدادية بنين، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.