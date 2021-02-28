إعادة تقديم وأسعار جديدة للمخالفين.. الإسكان تتيح تيسيرات لحاجزي "سكن لكل المصريين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أيام قليلة وتعلن وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، نتيجة المتقدمين لشقق المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، بعد أن تم بدء فرز الملفات رسميا الشهر الماضي.

ومنذ الإعلان عن بدء فرز ملفات المتقدمين أعلن صندوق الإسكان عن بعض الخدمات لأول مرة، كما تم الإعلان عن تيسيرات للحاجزين تضمن حصولهم على شقة ضمن الإسكان الاجتماعي أو المتوسط ضمن المرحلة الأولى من "سكن لكل المصريين".

الخدمة الجديدة التي تم الإعلان عنها عبارة عن إتاحة التقديم مرة أخرى لمن لم يستطيع التقديم خلال فترة الحجز والتي انتهت ديسمبر الماضي، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للحجز (https://www.shmff.gov.eg/)، وارفاق الأوراق المطلوبة والتي يمكن التعرف عليها من هنا.

فترة تقديم الأوراق بدأت يوم الاثنين الماضي وتستمر حتى الاثنين المقبل الموافق 1 مارس المقبل، وحدد الصندوق شرط استكمال الأوراق أن يكون المتقدم سدد جدية الحجز ولم يقوم بعملية السحب.

الخدمة الثانية وهي وجود تكليف رئاسي بتوفير وحدات سكنية لجميع الحاجزين في المرحلة الأولى لشقق سكن لكل المصريين ممن تنطبق عليهم الشروط.

كما وصلت التيسيرات إلى عدم استبعاد المخالفين لشروط الحجز في المبادرة الرئاسية بشكل كامل، لكن سيتم توفير لهم وحدات بأسعار وشروط أخرى غير شروط الوحدات المدعومة بهذا المرحلة.

ووصل ثمن الشقة الـ90 متر في الإسكان الاجتماعي لـ 310 آلاف جنيه، حيث يجري سداد 15.5 ألف جدية حجز، أما الشقة الـ75 مترا وصلت لـ244 ألف ومقدم حجز 12.5 ألف.

وتم إتاحة 12 مدينة على مستوى الجمهورية لشقق الإسكان الاجتماعي وهه: بدر "حدائق العاصمة"– 15 مايو– العبور الجديدة– العاشر من رمضان– حدائق أكتوبر– أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار"– السادات– المنيا الجديدة– ملوى الجديدة– أسوان الجديدة– قنا الجديدة– سوهاج الجديدة.

أما في الإسكان المتوسط ووصل مقدم الحجز للشقة الـ100 متر إلى 48 ألف جنيه، بسعر يصل إلى 471 ألف جنيه، بينما الوحدة الـ110 أمتار وصل مقدم حجزها لـ51 ألفًا وسعرها 503 آلاف جنيه، أما الوحدة الـ120 مترًا، فيصل مقدم حجزها لـ55 ألفًا وسعرها 546 ألفًا.

وفيما يخص المشروعات ضمن محور متوسطي الدخل فتمت إتاحة 11 مدينة على مستوى الجمهورية وهي: بدر "حدائق العاصمة"– 15 مايو– العلمين الجديدة– العاشر من رمضان– حدائق أكتوبر– السادس من أكتوبر– ناصر– المنيا الجديدة– رشيد الجديدة– أسوان الجديدة– بنى سويف الجديدة.

طريقة معرفة النتيجة:

ويمكن معرفة نتيجة التقديم في شقق سكن لكل المصريين فور إعلانها من خلال الموقع الإلكترونى المخصص لنتائج الإسكان الاجتماعي، ويمكن زياردة من هنا

https://cservices.shmff.gov.eg/complaints/

ويمكن معرفة النتيجة أيضًا من خلال إرسال رسالة بالرقم القومي على خدمة الرسائل على رقم 1124 ولكن هذه الخدمات ستكون متاحة بعد إعلان النتائج بشكل رسمي.

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