تصريحات الرئيس السيسي حول متانة العلاقات مع الكويت أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم بعدد من الموضوعات على رأسها تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله أمس الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت متانة وقوة العلاقات المصرية - الكويتية، وتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستكمال كافة جوانب البنية الرقمية والمعلوماتية الخاصة بالحي الحكومي للعاصمة الإدارية الجديدة، وتأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أهمية توافر الخدمات المختلفة فى محافظتى شمال وجنوب سيناء.

وقالت صحيفة الأهرام تحت عنوان " الرئيس : التصدى لكل ما يهدد أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة"

- مصر تدعم التضامن العربى .. وتقدير خالص للجهود الكويتية نحو المصالحة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى متانة وقوة العلاقات المصرية - الكويتية، وما تتميز به من خصوصية، وحرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة، سعيا نحو ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي، ولما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية، مشيرا إلى التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق المشترك بين البلدين خلال الفترة المقبلة، للتصدى لكل ما يهدد أمن واستقرار الدول والشعوب العربية.

كما أعرب الرئيس عن خالص التقدير للجهود الكويتية الصادقة فيما يتعلق بجهود المصالحة، مؤكدا موقف مصر الثابت تجاه دعم التضامن العربى، بما يكفل التكاتف من أجل درء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي.

جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله أمس الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، وذلك بحضور سامح شكرى، وزير الخارجية، ومحمد صالح الذويخ، السفير الكويتى بالقاهرة.

من جانبها قالت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "السيسي : دعم التضامن العربي موقف مصر الثابت"

- وزير خارجية الكويت يشيد بدور مصر المحوري بالمنطقة

أن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الشيخ أحمد الصباح نقل رسالة خطية إلى الرئيس من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، تضمنت نقل التحيات إليه، فضلا عن التطرق إلى سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا اعتزاز الحكومة والشعب الكويتى بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة فى مختلف المجالات، وحرص الجانب الكويتى على تعزيز التعاون مع مصر على كل المستويات، والتشاور والتنسيق معها بشكل دورى إزاء مختلف القضايا.

كما ثمن وزير الخارجية الكويتى دور مصر المحورى بالمنطقة، بوصفها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربى، مشيدا بحرص مصر الدائم على تعزيز التضامن بين الدول العربية، والدفع قدما بأواصر العمل العربى المشترك.

من جهته، طلب الرئيس نقل تحياته إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. كما وجه التهنئة لحكومة وشعب الكويت الشقيق بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطنى.

وذكر المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلا عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية، حيث جدد الرئيس التأكيد فى هذا الخصوص على ارتباط أمن الخليج بالأمن القومى المصرى.

فيما قالت "الأهرام" تحت عنوان "السيسي: عصر جديد من العمل الحكومي المتطور بالعاصمة الإدارية"

- الرئيس : استكمال البنية الرقمية والمعلوماتي الخاصة بالحي الحكومي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستكمال كافة جوانب البنية الرقمية والمعلوماتية الخاصة بالحي الحكومي للعاصمة الإدارية الجديدة، والوقوف على أداء وجاهزية مختلف مكوناتها قبل الانتقال الفعلي للعاصمة، وذلك على نحو يأذن ببدء عصر جديد من العمل الحكومي المتطور والخدمات المتميزة للمواطنين، ويربط الجهاز الإداري للدولة بشبكات تداول البيانات الحكومية على نحو آمن وسريع ومتطور.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء ياسر أبو مندور مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض مستجدات الموقف التنفيذي للبنية التحتية التكنولوجية للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة".

ووجه الرئيس باستكمال كافة جوانب البنية الرقمية والمعلوماتية الخاصة بالحي الحكومي للعاصمة الإدارية الجديدة، والوقوف على أداء وجاهزية مختلف مكوناتها قبل الانتقال الفعلي للعاصمة، وذلك على نحو يأذن ببدء عصر جديد من العمل الحكومي المتطور والخدمات المتميزة للمواطنين، ويربط الجهاز الإداري للدولة بشبكات تداول البيانات الحكومية على نحو آمن وسريع ومتطور.

وقالت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان " مدبولي: متابعة مستمرة من الرئيس لتوافر الخدمات بشمال وجنوب سيناء"

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أهمية توافر الخدمات المختلفة فى محافظتى شمال وجنوب سيناء، وأن هناك اهتماما من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بذلك، ومتابعة مستمرة لهذا الملف، مشيرا إلى تمتع أهالينا بالمحافظتين بالفعاليات والأنشطة الثقافية المختلفة، والعمل على اكتشاف المواهب المختلفة من السكان.

جاء ذلك خلال استعراضه، تقريراً من الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، حول جهود الوزارة في تطوير البنية التحتية لمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، وكذا جانب من الأنشطة والفعاليات الثقافية التي تم تنفيذها بالمحافظتين.

واستهلت الوزيرة التقرير بالإشارة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة عمل وزارة الثقافة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والرؤية العامة لبرنامج عمل الحكومة الذي يتضمن مسارا خاصا ببناء الإنسان وإعادة تشكيل الوعي، إلي جانب ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية وتعزيز قيم المواطنة والعمل علي تحقيق العدالة الثقافية.

وأكدت الاهتمام الذي توليه وزارة الثقافة، ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، لتطوير البنية التحتية لمواقع الهيئة جنباً إلى جنب مع رفع مستوى الخدمات الثقافية والفنية المقدمة لأبناء محافظتي شمال وجنوب سيناء، وذلك ضمن سعيها لتحقيق العدالة الثقافية والوصول بخدماتها الثقافية والفنية للجمهور في جميع المحافظات، لاسيما في المناطق الحدودية والنائية.

وأوضحت الوزيرة أنه لتنفيذ تلك الغاية، قامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بتنفيذ العديد من البرامج والفعاليات في هاتين المحافظتين، من خلال مواقعها الثقافية، أو عبر القوافل الثقافية التي تصل بها إلي قرى ووديان سيناء، أو عبر استضافة أبناء سيناء في القاهرة وباقي المحافظات المصرية، مشيرة إلى أن تلك الفعاليات تشهد تفاعلاً وإقبالاً كبيرين من المستفيدين.

فيما نقلت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "شوقي: كل من واجه مشاكل تقنية في امتحان أولى ثانوي ناجح" قول الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، إن المشاكل التي واجهت طلاب الصف الأول الثانوي، في امتحانات اليوم، لن تتكرر في امتحانات الثانوية العامة.

وتابع وزير التعليم، أن الوزارة عملت على حل مشكلات اليوم، مؤكدًا تدارك أخطاء اليوم، ليطمئن الطلاب أن كل من قام بالحضور إلى الامتحان يعد ناجحًا، حتى لو واجهته المشكلات التقنية.

وأكد وزير التعليم، خلال تصريحاته أن نسبة 10%؜ من الطلاب كان لديهم مشاكل مع الشبكات اليوم في أول امتحانات الفصل الأول، لطلاب أولى ثانوي.

وأضاف "شوقي" في تصريحات تلفزيونية، أن حدوث بعض المشاكل في السيستم، أمر خارج عن إرادة الوزارة، فالمشكلة تقنية، تعمل الوزارة على حلها، مؤكدًا أنه سيتم تقسيم الطلاب في امتحانات الغد إلى مجموعتين.

وقالت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "اليوم: بدء التسجيل الإلكتروني للفئات المستحقة لـ"لقاح كورونا"

أعلنت وزارة الصحة، بدء تسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا، اليوم، على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل http://www.egcovac.mohp.gov.eg/، ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا.

ويتيح الموقع سيتيح للمواطنين من الفئات المستحقة تسجيل بياناتهم حتى يتم إعطاء الأولوية تلقائيًّا، وذلك حسب السن والأمراض المزمنة، كما سيتم إطلاع المواطن على كل المعلومات الخاصة باللقاح، مثل الاختبارات الخاصة باللقاح ونتائجه، كما يمكن للمواطن الاطلاع على معلومات أكثر تفصيلًا، مثل الفئات الأكثر عرضة للإصابة والوثيقة الخاصة بالموافقة المستنيرة لتلقي اللقاح.

ومن المقرر البدء في تسجيل الفئات المستحقة من مرضى الأورام والفشل الكلوي، والمواطنين الذين خضعوا لعمليات (قلب مفتوح أو قساطر مخية أو طرفية)، بالإضافة إلى عمليات ذرع الكلى والكبد، وفقًا لقاعدة البيانات المتوفرة لدى الوزارة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار وضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة والخاضعين للتأمين الصحي، حيث سيتم إرسال رسائل نصية إلى تلك الفئات، والتواصل معهم لتسجيل مَن يرغب منهم ضمن منظومة تلقي اللقاح للتسهيل عليهم في الحصول على اللقاحات.

فيما قالت صحيفة "المصري اليوم" تحت عنوان «النواب» يضغط لوقف تنفيذ «الشهر العقارى» وأحزاب تقدم تعديلات للقانون

قالت أحزاب إن القانون الحالى لـ«الشهر العقارى» يشكل عبئًا ماديًا على المواطنين، وأعلنت تضامنها مع دعوة حزب «مستقبل وطن»، لإجراء مناقشة على القانون وتعديلاته بعد حالة الجدل والرفض بين المواطنين. وأعلنت أحزاب «الوفد والشعب الجمهورى والعدل والحرية المصرى وحماة الوطن» اتخاذها إجراءات اليوم عبر نوابها فى مجلس النواب لتعديل القانون.

وقال سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إنه تقدم بطلب مناقشة عامة خاصة بتعديل المادة ٣٥ من القانون، مؤكدًا أن البرلمان سيعمل على تعديله بشكل جوهرى حتى لا يكون عبئًا على المواطنين، لافتًا، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إلى أن إجراءات تسجيل العقارات والقيد بشكلها الحالى معقدة وقد تحول دون تطبيق القانون على ملايين العقارات والوحدات السكنية، مؤكدًا أن التعديل سيكون بشكل يرضى الجميع ويحافظ على تطبيق القانون فى الوقت نفسه.

وقال حزب الشعب الجمهورى، فى بيان رسمى، إن ممثليه فى مجلس النواب سيعلنون تحت القبة تأييدهم للتعديلات التى سيتقدم بها نواب «مستقبل وطن»، فيما أعلن حزب الحرية المصرى وحماة الوطن تنسيقهما مع حزب الأغلبية فى هذا الشأن، لافتين إلى أن الهدف من تعديل القانون الحفاظ على حقوق المواطن الخاصة والوحدات العقارية، فضلًا عن الحفاظ على حقوق الدولة وممتلكاتها فى استكمال منظومة الشهر العقارى.

وانتقد النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، القانون بشدة، وأوضح أنه تقدم بمذكرة إيضاحية لمشروع القانون، أكد فيها أنه وبعد مرور ما يزيد على ٧٥ سنة من إقرار قانون تنظيم الشهر العقارى فإن أكثر من ٩٠٪ من الثروة العقارية بمصر غير مسجلة، وكل التصرفات العقارية بها تسير بالطرق العرفية، وهذا يثبت أن القانون لم يحل المشكلات، ولفت إلى أن المادة ٣٥ مكرر للقانون، بموجب القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ لم تحل المشكلة بل زادتها تعقيدًا.

وقالت صحيفة "المصري اليوم" تحت عنوان "امتحانات التيرم: إجراءات صارمة ومشاكل فنية فى «السيستم» جولات بالجامعات.. واختبار «رابعة ابتدائى والثانى الثانوى» اليوم"

انطلق ماراثون امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الأول الثانوى فى مادتى اللغة العربية والأحياء إلكترونيًا، أمس، وكذا طلاب التعليم الفنى، والجامعات، وسط إجراءات احترازية مشددة، وشكاوى لطلاب وأولياء الأمور من وجود مشكلات تقنية على التابلت وعدم الوصول لمنصة الامتحانات، وحدوث عطل بشبكة الإنترنت داخل المدارس وبشريحة الإنترنت الخاصة بالتابلت.وشهدت مدارس إدارة بنها التعليمية، بالقليوبية، صعوبة ومشكلات تقنية فى الدخول على منصة الامتحانات، مما تسبب فى عدم قدرة عدد كبير من الطلاب على الدخول على منصة الامتحان، وشكا طلاب فى بنى سويف من صعوبة الدخول على «المنصة»،

وقالت صحيفة "المصري اليوم" تحت عنوان "منع «الاعتكاف وموائد الرحمن» فى رمضان.. و«التراويح» بضوابط"

انه ومع اقتراب حلول «الشهر الكريم» وأجوائه الروحانية والإيمانية، أعلنت وزارة الأوقاف إقامة صلاة التراويح فى رمضان المقبل وفق الضوابط الاحترازية فى المساجد التى تُقام فيها صلاة الجمعة، مع عدم السماح بفتح الأضرحة أو دورات المياه أو دُور المناسبات أو موائد الإفطار أو الاعتكاف فى المساجد.

وقال نوح العيسوى، وكيل الوزارة لشؤون المساجد، فى تصريحات صحفية أمس، إنه ستتم مراعاة مسافات التباعد خلال صلاة القيام، دون السماح بإقامة أى موائد إفطار أو اعتكاف، مع استمرار عدم السماح بفتح الأضرحة أو دورات المياه أو دُور المناسبات. وأوضح وكيل «شؤون المساجد» أنه لا حرج على الإطلاق على مَن صلى التراويح فى بيته، بل إن ذلك يُستحب فى الظروف التى نحن فيها؛ للإسهام فى تحقيق التباعد وتخفيف أوقات الاجتماع فى مكان واحد.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الالتزام بالإجراءات الوقائية فى مواجهة فيروس «كورونا» مطلب شرعى ووطنى وإنسانى.

وشدد «جمعة»، فى تصريحات له، على عدم فتح دُور المناسبات أو السماح بعقد أى مناسبات اجتماعية فى المساجد؛ مراعاة للظروف الراهنة فى مواجهة كورونا. كما نبّه وزير الأوقاف مجددًا على جميع الأئمة والخطباء بالالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والإسهام بجدية فى التوعية الواضحة بذلك، وأهمها الالتزام بالكمامة ومسافات التباعد، وبصفة عامة داخل دُور العبادة أو خارجها، والبُعد عن التزاحم، والالتزام بإحضار المصلَّى الشخصى عند الحضور إلى المسجد.

فيما قالت صحيفة "الوطن" تحت عنوان "تضامن عربي مع السعودية لرفض التقرير الأمريكي عن مقتل خاشقجي "

- الرياض : يتضمن استنتاجات مسئة لا يمكن قبولها

أعلنت وزارة الخارجية السعودية رفضها القاطع لما ورد فى التقرير، الذى تم تزويد الكونجرس الأمريكى به، بشأن جريمة مقتل الصحفى جمال خاشقجى، وأوضحت أن ما ورد فى التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة لا يمكن قبوله بأى حال من الأحوال. وأضافت، فى بيان، أن المملكة اتخذت جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق مع المتورطين وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت فى حقهم أحكام قضائية نهائية، رحبت بها أسرة «خاشقجى».

ووصفت الوزارة الشراكة بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بـ«القوية المتينة»، التى ارتكزت خلال الـ٨ عقود الماضية على أسس راسخة قوامها الاحترام المتبادل، وتعمل المؤسسات فى البلدين على تعزيزها فى مختلف المجالات، وتكثيف التنسيق والتعاون بينهما لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وأعلنت الإمارات تأييدها بيان وزارة الخارجية السعودية، معربة عن ثقتها وتأييدها أحكام القضاء السعودى، كما أعلنت وزارة الخارجية الكويتية رفضها القاطع كل ما من شأنه المساس بسيادة السعودية، وشددت على أهمية الدور المحورى والمهم الذى تقوم به السعودية، بقيادة العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولى عهده، الأمير محمد بن سلمان، إقليميًا ودوليًا فى دعم سياسة الاعتدال ونبذ التطرف، وسعيها الدائم لدعم الاستقرار والأمن فى المنطقة والعالم.

كما أعربت الخارجية البحرينية عن تأييد المملكة ما ورد فى بيان الخارجية السعودية، مشددة على أهمية الدور الأساسى للسعودية وما تضطلع به من سياسة الاعتدال إقليميًا وعربيًا ودوليًا، وما تبذله من جهود فى تعزير الأمن والاستقرار.

أما صحيفة "الشروق" فقالت تحت عنوان "مجلس الأمن يطالب بهدنة إنسانية عالمية لتوزيع لقاحات كورونا"

- "النواب الأمريكى" يقر خطة تحفيز للاقتصاد بـ9ر1 تريليون دولار.. والتشيك والبرازيل تشددان القيود لمكافحة الوباء

تبنى مجلس الأمن الدولى، بالإجماع مشروع قرار أعدته بريطانيا يحض على التوزيع المنصف للقاحات المضادة لفيروس كورونا 19» ويطالب بإعلان هدنة إنسانية فى الصراعات على مستوى العالم لتوزيع اللقاحات.

وقالت مصادر دبلوماسية إن القرار، وهو الثانى فى غضون عام يتبناه مجلس الأمن حول الجائحة، حظي بإجماع ممثلى الدول ال15 الأعضاء فى مجلس الأمن، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.وبعد مفاوضات استمرت أسبوعا، يشكل القرار منعطفا للمجتمع الدولى نحو وحدة صف لطالما كانت مفقودة منذ بدء الجائحة. وهو يترجم أيضا عودة الدفء للعلاقات بين الولايات المتحدة والصين منذ وصول جو بايدن إلى سدة الرئاسة الأمريكية.ويفرض القرار على «كل الأطراف المنخرطة فى نزاعات مسلحة التقيد فورا بهدنة إنسانية دائمة»، من شأنها «تسهيل تسليم اللقاحات وتوزيعها فى المناطق التى تشهد نزاعا مسلحا».وفى واشنطن، أقر مجلس النواب الأمريكى، أمس، حزمة اقتصادية 1.9 تريليون دولار لمواجهة ضخمة بقيمة تداعيات كورونا، فى إطار ما اعتبرها الديمقراطيون خطوة أساسية لتمويل اللقاحات ودعم السلطات المحلية للعائلات المتضررة .

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