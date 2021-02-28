شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصف الثاني الثانوي يتوافدون على لجان الامتحان بـ«الكتاب المدرسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ طلاب الصف الثاني الثانوي التوافد على لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول لأداء الامتحان في مادتي اللغة العربية والجبر والتفاضل وحساب المثلثات إلكترونيا على التابلت.

ويسمح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي داخل اللجنة والاستعانة به خلال الامتحان الذي يعقد بنظام open book.

وبدأ طلاب محافظات القاهرة، وبورسعيد، والسويس، ودمياط، والشرقية، والغربية، والبحيرة، وبني سويف، والمنيا، وقنا، وأسوان، والوادي الجديد، ومطروح، التوافد على لجان الامتحان بالفترة الأولي من الساعة التاسعة وحتي العاشرة والنصف بمادة اللغة العربية.

ويؤدي طلاب المحافظات نفسها الساعة 11:30 صباحا امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات حتي الساعة 1 ظهرا.

ويؤدي طلاب محافظات الإسكندرية، والدقهلية، والقليوبية، كفر الشيخ، والمنوفية، والإسماعيلية والجيزة، والفيوم، وسوهاج، والبحر الاحمر، وجنوب سيناء، الامتحان من الساعه 10 صباحا لأداء امتحان اللغة العربية الذي يستمر حتى 11:30 صباحا، ثم يدخل الطلاب على منصة الامتحان 12:30 ظهرا لتأدية امتحان الجبر والتفاضل حتى 2 ظهرا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الهدف من تقسيم حضور الطلاب على منصة الامتحان، هو تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.

وتستمر امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي حتي 11 مارس المقبل.