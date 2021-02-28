شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الثاني الثانوي (الفترة الأولي) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ منذ قليل الوقت المخصص لطلاب الصف الثاني الثانوي (الفترة الأولي) لأداء امتحان اللغة العربية إلكترونيا على التابلت ويستمر حتي العاشرة والنصف.

وبدأ طلاب محافظات القاهرة ، وبورسعيد ، والسويس ، ودمياط ، والشرقية ، والغربية ، والبحيرة ، وبني سويف ، والمنيا ، وقنا ، وأسوان، والوادي الجديد ، ومطروح، ويؤدي طلاب نفس المحافظات الساعة 11:30 صباحا امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات وحتي الساعة 1 ظهرا.

ويؤدي طلاب محافظات الاسكندرية ، والدقهلية ، والقليوبية ، كفر الشيخ ، والمنوفية ، والإسماعيلية والجيزة ، والفيوم ، وسوهاج ، والبحر الاحمر ، وجنوب سيناء ، الامتحان من الساعه 10 صباحا لأداء امتحان اللغة العربية الذي يستمر حتى 11:30 صباحا ، ثم يدخل الطلاب على منصة الامتحان 12:30 ظهرا ليؤدوا امتحان الجبر والتفاضل حتى 2 ظهرا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الهدف من تقسيم حضور الطلاب على منصة الامتحان ، هو تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.

وبدأ الطلاب والطالبات الدخول علي منصة الامتحانات والاستعانة بالأكواد المخصصة لكل طالب وفقا لجلسات الامتحانات.

ومنعت المدارس دخول أي طالب أو معلم أو إداري لا يرتدي الكمامة.

وخصصت المدارس فريقا من إدارة التطوير التكنولوجي لتقديم الدعم الفني للطلاب وحل أي مشكلات تقنية قد تحدث خلال فترة الامتحانات