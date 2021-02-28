شكرا لقرائتكم خبر عن «الهلال الأحمر» يطهر مدارس شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد فرع الهلال الأحمر بشمالي سيناء، حملة لتطهير وتعقيم المدارس على مستوي المحافظة، استعدادا لامتحانات نصف العام، لمجابهة فيروس كورونا المستجد، بناء على توجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأكد عمر على، مدير فرع الهلال الأحمر بشمالي سيناء، تطهير وتعقيم المدارس بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة ومديريات التربية والتعليم والصحة.

وأوضح علي، أنه تم تطهير مجمع مدارس التربية الخاصة بالعريش واستراحات الطلاب، بجانب تطهير مدرسة الشهيد محمد حمدي بكير الابتدائية بحي المساعيد.

وتنطلق في مختلف مدارس محافظة شمال سيناء، الأحد، امتحانات النقل، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.