شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تبدأ حملة التطعيم ضد شلل الأطفال (المواعيد والفئة العمرية) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت صباح اليوم، الحملة القومية لـ التطعيم ضد مرض شلل الأطفال تحت إشراف وزارة الصحة، والتي تستهدف الأطفال للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام، أي حتى الأربعاء 3 مارس.

كان قد قال رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، الدكتور علاء عيد، في تصريحات تليفزيونية له، أن هناك موانع للتطعيم وفي مقدمتها الأطفال أصحاب أمراض نقص المناعة الأولية والأطفال الذين يعالجون بالكيماوي والسرطان وأصحاب درجة الحرارة، مؤكداً أن التطعيم يتم من خلال فرق طبية ثابتة في الميادين العامة والقرى والمراكز ومحطات القطار، وأيضا هناك فرق متحركة، منوها إلى أن هناك 90 ألف فرد من الطب الوقائي داخل الحملة.

وفي نفس السياق، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزير الصحة والسكان للإعلام والتوعية والتواصل المجتمعي، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه سيتم تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في جميع محافظات الجمهورية، حيث يتم التطعيم من خلال فرق ثابتة في مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية والميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الانفاق، وبجوار المساجد والكنائس والنوادى وفى الأسواق ومواقف الأوتوبيسات والسيارات.

وأشار مجاهد إلى أن التطعيم في القرى يتم من خلال المرور على المنازل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بجميع محافظات الجمهورية، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً، لافتًا إلى مشاركة 90 ألف شخص من الفرق الطبية للقيام بأعمال الحملة.

ومن جانبه أوضح الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بـ وزارة الصحة، أنه يتم متابعة أعمال الحملة يومياً من الغرفة المركزية للشئون الوقائية بالوزارة، لافتًا إلى أنه يتم عقد اجتماع مسائي لجميع المشرفين على المستوى المركزى بالوزارة مع مشرفي مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات لمراجعة أعمال الحملة يوميًا.

وذكر «عيد» أنه تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال في مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.

وتابع عيد أن برامج التحصينات ضد الأمراض المعدية من أهم أولويات الأنظمة الصحية للوقاية من الأمراض ذات الأهمية الوبائية، وتعتبر واحدة من أهم مكونات الصحة العامة في إطار أهداف التنمية المستدامة في مجال الرعاية الصحية، بما يتوافق مع المعايير الدولية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.