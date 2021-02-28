شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصف الثاني الثانوي يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول إلكترونيا اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يؤدي اليوم الأحد طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان الفصل الدراسي الأول في مادتي «اللغة العربية» و«الجبر والتفاضل وحساب المثلثات» إلكترونيا على التابلت.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انه إبتداءً من اليوم الأحد ٢٨ فبراير سيتم تقسيم حضور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على منصة الامتحان على حسب المحافظة.

ويؤدي طلاب محافظات القاهرة، وبورسعيد، والسويس، ودمياط، والشرقية، والغربية، والبحيرة، وبني سويف، والمنيا، وقنا، وأسوان، والوادي الجديد، ومطروح ،الامتحان بالفترة الأولي من الساعة التاسعة وحتي العاشرة والنصف بمادة اللغة العربية ،ويؤدي طلاب نفس المحافظات الساعة 11:30 صباحا امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات وحتي الساعة 1 ظهرا

ويؤدي طلاب محافظات الاسكندرية، والدقهلية، والقليوبية، كفر الشيخ، والمنوفية، والإسماعيلية والجيزة، والفيوم، وسوهاج، والبحر الاحمر، وجنوب سيناء، الامتحان من الساعه 10 صباحا لأداء امتحان اللغة العربية الذي يستمر حتى 11:30 صباحا، ثم يدخل الطلاب على منصة الامتحان 12:30 ظهرا ليؤدوا امتحان الجبر والتفاضل حتى 2 ظهرا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الهدف من تقسيم حضور الطلاب على منصة الامتحان، هو تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.