شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل تنفيذ بروتوكول التعاون الطبى في مستشفى العريش العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استأنفت جامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة ومعهد القلب القومى تنفيذ بروتوكول التعاون الطبى بمستشفى العريش العام .. حيث وصلت الى المستشفى دفعة جديدة من أطباء الجامعات ، وذلك لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان طبقًا للبروتوكول الموقع بين مديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بالجامعات المصرية .

وأكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء أن الدفعة الجديدة تضم 11 طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات فى مختلف التخصصات ، وهم :

- الدكتورة : فاطمة عبد القادر عطية محمد .. ستاذ كبد وجهاز هضمى فى جامعة الأزهر .

- الدكتور : هانى محمد حسن حسين .. أستاذ جراحة عامة فى جامعة الزقازيق .

- الدكتور : تامر السعيد النعيمى مصطفى .. أستاذ مساعد جراحة عامة فى جامعة الزقازيق .

- الدكتور : حاتم صلاح الدين الحبشى .. أستاذ مساعد أنف وأذن وحنجرة فى جامعة الأزهر .

- الدكتور : أحمد عادل محمد عزت السيد غريب .. مدرس جراحة مخ وأعصاب فى جامعة القاهرة .

- الدكتور : هانى عبد المولى محمد عبد المولى .. مدرس جراحة أوعية دموية فى جامعة القاهرة .

- الدكتور : عمرو حسن منصور حسن .. مدرس جراحة قلب وصدر فى جامعة الزقازيق .

- الدكتور : سامح حمدى حسن عبد البارى .. مدرس مساعد جراحة مخ وأعصاب فى جامعة القاهرة .

- الدكتور : محمد حامد محمد حامد .. مدرس مساعد جراحة عظام فى جامعة المنصورة .

- الدكتور : ابراهيم محمد حمدى سالم النمر .. مدرس مساعد تخدير فى جامعة المنصورة .

- الدكتور : أحمد محمد أحمد السيد .. مدرس مساعد جراحة تجميل فى جامعة الزقازيق .

من جانبه، قال فتحى عثمان مسؤول التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة أن دفعة أطباء الجامعات مستمرة فى العمل بالمستشفى حتى يوم الجمعة القادم الموافق 5 مارس، مشيرا الى أنه كان فى استقبال الدفعة الجديدة من أطباء الجامعات كل من : الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام ، الدكتور أحمد عزمى نائب مدير المستشفى ومنسق عام البروتوكول وعدد من الأطباء والعاملين بالمستشفى .

وأضاف عثمان أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة بشمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان .. مشيرا إلى استمرار وصول أساتذة الجامعات والفرق الطبية من معهد القلب أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات .

ومما يذكر أنه سبق وصول فريق طبى من المعهد القومى للقلب الى المستشفى للكشف واجراء الجراحات مجانا .. كما سبق وصول فريق طبى من الجاتمعات الى مستشفى بئر العبد المركزى .