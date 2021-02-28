شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصدر قرارا بشأن البحث عن الغاز والزيت الخام شمال سيدي براني البحرية (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر عدد الجريدة الرسمية، الصادر صباح الأحد، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإصدار القانون رقم 159 لسنة 2020، بالترخيص لوزير البترول والثورة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة شيفرون إيجيبت هولدنجز إيه بس تي إي. إل تي دي، وشركة ثروة للبترول إس. إيه. إب، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال سيدي براني البحرية بالبحر المتوسط.

وللاطلاع على نص القرار: