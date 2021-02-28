شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إنتاج مصر من الأسماك لـ2.2 مليون طن ونسبة الاكتفاء 80% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور صلاح مصيلحى رئيس الهيئة العامة للثروة السميكة، على ارتفاع الإنتاج المحلى من الأسماك، لما يقرب من 2.2 مليون طن، موضحا في تصريحات ”الخليج 365”، أن الإنتاج السمكى من الاستزراع السمكي بلغ 1.7 مليون طن، وباقى الإنتاج السمكى المحلى من المصايد الطبيعية (البحيرات والبحرين والنيل)، موضحا أن نسبة الاكتفاء الذاتي في مصر من الأسماك تخطت 80%.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للثروة السميكة، أن الهيئة تقوم بتنمية الثروة السمكية علي عدة محاور الأول: يتعلق بتنمية وتطوير البحيرات (المنزلة – البرلس – مريوط – البردويل). التي بلغ إنتاجها حوالي 183 الف طن، كما يقوم المحور الثاني على التوسع في الاستزراع السمكي من خلال المشروعات القومية مثل (بركة غليون – مثلث الديبة – شرق التفريعة – شركة قناة السويس)، أما المحور الثالث فيتمثل في تطوير المفرخات لإنتاج الزريعة خاصة البحرية، بينما الرابع عن طريق التوسع في الإستزراع السمكي التكاملي خاصة مع زيادة التوسع في الأراضي المستصلحة والاعتماد على مياه الآبار.

وتابع "المصيلحى "، أن هناك خطة زيادة الإنتاج السمكى من خلال تحويل مزارع النظام التقليدى إلى النظام المكثف وشبه المكثف، والتوسع فى الاستزراع التكاملى فى الصحراء فى مناطق الاستصلاح، وكذلك استخدام مياه الآبار وتدوير المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه ، يتم التوسع فى الاستزراع السمكى ثم استخدام المياه فى رى النباتات، والتوسع فى الأقفاص السمكية فى البحار واستزراع القشريات خاصة الجمبرى ،ورفع كفاءة وتطوير المواقع الإنتاجية التابعة لهيئة الثروة السمكية لزيادة الإنتاجية، وللتوسع في الاستزراع السمكي في الأقفاص البحرية، تمت الموافقة على طرح عدد 21 موقع للأقفاص، منها 9 مواقع في البحر الأحمر و12 موقعا في البحر المتوسط للمستثمرين.

واكد تقرير للهيئة العامة للثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة ، أنه تم تنمية و تطوير بحيرات (المنزلة – البرلس – مريوط – البردويل) وهو المشروع الذي يتبناه رئيس الجمهورية ويتم تنفيذه بالتنسيق من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. وجاري استكمال مراحل التطوير لهذه البحيرات وغيرها.