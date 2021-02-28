حدث ليلاً| 588 إصابة بكورونا وملامح تعديل قانون الشهر العقاري

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

49 وفاة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 533 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 140460 حالة حتى اليوم.

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رسمياً.. فتح موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة، بدء تسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا، صباح الأحد، على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل

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بعد فتح الموقع.. الصحة: 7 آلاف شخص سجلوا على موقع حجز لقاح كورونا

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد، إن نحو 7 آلاف شخص قاموا بالتسجيل المكتمل على موقع حجز لقاح فيروس كورونا المستجد.

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وزير التعليم: مشكلة تعطل سيستم الامتحانات لن تتكرر غدًا

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على المشكلة الفنية التي حدثت اليوم في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام داخل المدارس، وحدوث "عطل في السيستم".

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تمديد حتى يناير 2022.. زعيم أغلبية البرلمان يكشف ملامح تعديل قانون الشهر العقاري

قال أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، إن حزب "مستقبل وطن" يسعى منذ الترشح للانتخابات البرلمانية للاستحواذ على الأغلبية، ليكونوا القناة الشرعية للمواطنين داخل البرلمان، ما لاحظه الجميع من أسلوب نواب الحزب التشريعي والرقابي في الفترة الأخيرة.

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حالة وفاة و9 مصابين.. ضحايا "عقار أسيوط المنهار"

لقيت ربة منزل مصرعها، فيما أصيب ٩ أشخاص إثر انهيار منزل بقرية أولاد بدر بمركز الفتح في أسيوط.

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المالية: تخفيض قيمة الضرائب العقارية أحد الحلول المطروحة

علق محمد هشام، مستشار وزير المالية، على تعديلات قانون الشهر العقاري، قائلًا: "رسوم التسجيل للعقارات لا تخص وزارة المالية ولكن الرسوم لها علاقة بوزارة العدل والضرائب وقيمة الرسوم تدخل الخزانة العامة للدولة".

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الأوقاف: إقامة صلاة التراويح بالمساجد التي تزيد مساحتها عن 100 متر

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إننا حُرمنا من صلاة التراويح في المسجد في رمضان الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد؛ مما جعلنا في حاجة واشتياق إلى إقامتها مجددا.

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فيديو.. لحظة إنقاذ 4 أطفال من تحت أنقاض منزل أسيوط المنهار

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، مساء السبت، من إنقاذ 4 أطفال من تحت أنقاض المنزل المنهار بقرية أولاد بدر بمركز الفتح في أسيوط.

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عمرو أديب يحذر من آثار جانبية جديدة لكورونا على الأطفال المتعافين

حذر الإعلامي عمرو أديب من آثار جديدة لفيروس كورونا لدي الأطفال، مضيفًا: "كورونا المستجد يفاجئنا بكل جديد.. كل يوم بنكتشف أشياء لم نكن نعرفها، ولم لنكن نعرف الآثار الجانية بعد الكورونا".

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لميس الحديدي عن قانون الشهر العقاري: "يحتاج إلى تيسير الإجراءات وخفض الرسوم"

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الهدف من قانون الشهر العقاري الجديد هو حماية الثروة العقارية للمصريين عن طريق التسجيل، مضيفة: "للأسف نحن نعيش منذ عشرات السنوات بأوراق عرفية وعقود بيع ابتدائية، وهذا الوضع لا يمكن أن يستمر".

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الحكومة السودانية الجديدة تعلن تفاصيل أولويات برنامجها

أعلنت الحكومة السودانية الجديدة تفاصيل أولوياتها لخمس، في المرحلة المقبلة، ذلك في أعقاب لجتماع مغلق لمجلس الوزراء الانتقالي، على مدى 3 أيام، استضافته الأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية في الخرطوم، لصياغة خطة تنفيذ أولويات الحكومة الانتقالية للعام 2021.

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دول خليجية تتضامن مع موقف السعودية الرافض لتقرير أمريكي بشأن خاشقجي

توالت ردود الفعل الخليجية المؤيدة لموقف السعودية الرافض للتقرير الاستخباراتي الأمريكي بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر 2018. وأعربت كل من البحرين والإمارات وسلطنة عمان عن تضامنها مع الرياض في رفضها للتقرير وثقتها في نزاهة أحكام القضاء السعودي في هذه القضية.

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