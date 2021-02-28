شكرا لقرائتكم خبر عن تشيع جثمان زوجة رئيس مصر الأسبق (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع اهالى قرية أبوطالب بمركز طامية بمحافظة الفيوم، يتقدمهم اللواء سعد الموزين مدير امن الفيوم، جثمان زوجة رئيس مصر الأسبق وافية أحمد العطيفي، حرم الدكتور الراحل صوفي أبوطالب، رئيس مجلس الشعب الأسبق.

وادى المصلون صلاة الجنازة على جثمان الراحلة بمسجد القرية بحضور الأهالى، وتم تشييع الجثمان لمثواه الأخير بمقابر العائلة في غياب تام من السياسيين الذين اكتفوا بإرسال برقيات عزاء إلى أسرة الفقيدة.

كانت أسرة الدكتور صوفي أبوطالب، رئيس الجمهورية الأسبق ورئيس مجلس الشعب الأسبق، قد أعلنت وفاة زوجته وافية أحمد العطيفى، عن عمر يناهز الـ80 عامًا.

وقال حسام أبوطالب، حفيد الدكتور صوفي أبوطالب، إنّ الوفاة طبيعية، لافتًا إلى أنّها توفيت في منزلها بالقاهرة، وأنّ جثمانها تم نقله من القاهرة إلى قرية أبوطالب بمركز طامية بمحافظة الفيوم، لتشييع جثمانها إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، عقب صلاة العصر.

وأشار «أبوطالب» إلى أنّ العزاء سيكون قاصرًا على المقابر فقط، ولن يتم إقامة أي سرادقات ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ووافية العُطيفي هي شقيقة الدكتور جمال العطيفي، وكيل مجلس الشعب ووزير الإعلام الأسبق، والمستشار أحمد صفاء الدين العطيفي، نائب رئيس محكمة النقض سابقًا، والمستشار عمر العطيفي، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق.