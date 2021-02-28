شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ«الشيوخ»: قانون الشهر العقاري «عقيم» وأثبت فشله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ، إن قانون الشهر العقاري عقيم، وأثبت فشله على مدار السنوات الماضية.

وأضاف عبدالعزيز، خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن الأزمة الحالية في التصرفات العقارية التي تمت على مدار السنوات الماضية، البالغة 40 مليون وحدة عقارية في مصر، وهي الإشكالية الحالية التي تتمثل في 3 عناصر.

وكشف أن العنصر الأول من تلك الإشكالية أن الإجراءات التي نظمها قانون الشهر العقاري العقيم لا يمكن أن تؤدي إلى تسجيل الوحدات حتى في حالة كون تلك الرسوم غير مجحفة، وأثبت هذا القانون فشله على مدار أكثر من 70 عامًا، وحاولت الدولة أن تخفض الرسوم أكثر من مرة.

واقترح عبدالعزيز أن يتم تفعيل قانون الشهر العقاري على التصرفات القادمة من الوحدات السكنية، مقترحًا تحديد مبلغ مقطوع بدلًا من تحديد نسبة للضريبة، وتكون 4%، حال بيع العقار للاستثمار، و0.5% حال بيعها بغرض السكن، و1.5% للغرض التجاري.

كما اقترح النائب وجود لجنة قضائية لسرعة تسهيل إجراءات التسجيل في الشهر العقاري.