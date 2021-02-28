شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن بحث جديد في علاج أورام المستقيم خلال المؤتمر الدولي للأورام بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سمير شحاتة أستاذ علاج الأورام والطب النووي بجامعة أسيوط، ورئيس المؤتمر الدولي الثاني عشر لقسم علاج الأورام والطب النووي، إن المؤتمر الذي نظمته الجامعة على مدار اليومين الماضيين، شهد مشاركة ألفين طبيب من نحو 10 دول عربية وأجنبية ما بين المشاركة الحضورية والافتراضية عبر التطبيقات الإلكترونية، وذلك بحضور نخبة من رواد العمل الطبي وأساتذة الأورام من الجامعات والمعاهد المتخصصة.

وأوضح شحاتة، أن المؤتمر هذا العام حمل رسالة إيجابية لمرضى الأورام تبعث الأمل والطمأنينة في تطور أساليب العلاج وقدرتها على تحقيق نسب أعلى في شفاء المرضى.

وكشف أستاذ الأورام، في تصريحات خاصة، أن المؤتمر شهد الإعلان عن إنشاء جمعية أطباء أورام الصعيد وهي جمعية علمية اجتماعية غير قابلة للربح تهدف إلى إثراء البحث العلمي المشترك بين جامعات الصعيد ونشر الوعي بالأورام وأهمية الفحص الدوري والكشف المبكر للأورام، وتكاتف الجهود من اجل تطوير الأجهزة العلاجية بالجامعات، فضلاً عن عمل شبكة اتصال بين الأقسام بحيث توحد البرتوكولات ويتم علاج المريض من خلال الرقم القومي فقد لمنع الازدواجية.

وأشار إلى أن احتضان المؤتمر لإنشاء الجمعية يأتي انطلاقاً من تاريخ ومكانة قسم علاج الأورام والطب النووي بجامعة أسيوط والذي يعد أعرق وأقدم الأقسام المتخصصة في هذا المجال على مستوى الصعيد بما يلقى عليه القيام بمسئولية علمية ومهنية في دعم الشباب الأطباء من مختلف جامعات الصعيد حيث من المقرر أن تضم الجمعية في عضويتها كافة الراغبين في الانضمام لها من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والأطباء المتخصصين في مجال الأورام من محافظات المنيا، وأسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر وأسوان.

واستعرض «شحاتة»، خلال مشاركته في المؤتمر بحثا جديدا في علاج أورام المستقيم والذي يؤدي إلى إجراء عملية جراحية بدون فتحة دائمة في البطن وهوما يساعد هذا الأسلوب المتطور في العلاج على استخدام العلاج الكيماوي لمدة 3 أشهر ثم استخدام العلاج الإشعاعي للحوض والمستقيم لمدة 6 أسابيع.

وتأتي أهمية ذلك الإجراء الجديد في العلاج والتي أثبتت الأبحاث نجاحه في زيادة نسبة اختفاء المرض بنسبة 30% وهو ما يعني إمكانية تجنب ثلث المرضى المصابين بأورام سرطان المستقيم والقولون الخضوع لعملية الاستئصال الجراحي والاحتفاظ بقدرتهم على التحكم في الإخراج وعدم مواصلة حياتهم بفتحة دائمة لإخراج البراز عن طريق البطن.