شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ أورام تُوضخ خريطة انتشار الأورام السرطانية وأهمية الكشف المبكر.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شددت الدكتورة نهال المشد، أستاذ علاج الأورام بكلية الطب جامعة طنطا، على أهمية التوعية والكشف المبكر للأورام السرطانية، لأن ذلك ينعكس بشكل كبير جدا على نسب الشفاء، وهو ما بدا واضحا بشكل كبير في المبادرة الرئاسية لصحة المرأة والتي ساهمت زيادة نسبة الإقبال ومن ثم الكشف المبكر عن الكثير من الحالات وتقديم الدعم العلاجي والنفسي لها، مشيرة أن خريطة انتشار المرض تختلف من منطقة لأخرى حسب الخصائص السكانية والطبيعة الديموغرافية.

وأضافت أستاذ الأورام في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، على هامش مشاركتها في المؤتمر الدولي الثاني عشر لقسم علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب جامعة أسيوط، أن بعض محافظات الدلتا منتشر بها بعض الأورام السرطانية غير التي تنتشر في محافظات الوجه القلبي، على سبيل المثال محافظة مثل محافظة كفر الشيخ، تشهد زيادة ملحوظة في أعداد المصابين بسرطان القولون وخاصة في مركز سيدي سالم، أيضا محافظة الغربية وتحديدا مركز كفر الزيات منتشر به بشكل كبير حالات الإصابة بسرطان الرئة، أما محافظات الوجه القبلي تشهد انتشار سرطان المثانة وسرطان الجهاز الهضمي والكبد والبروستاتا أيضا.

وتابعت: الكثير من سكان محافظة كفر الشيخ مصابون بسرطان القولون في مراحل مختلفة ودون سبب واضح، ربما يكون سيئة طبيعة الغذاء، أو طريقة تخزين الأغذية والطهي، وربما أسباب أخرى بحاجة لمزيد من الدراسة، لكن المؤكد هو تزايد أعداد المصابين بالأورام السرطانية في هذه المحافظة مما يستوجب وضع خطه للعلاج والتوعية والكشف المبكر.

ودعت أستاذة علاج الأورام بطب طنطا، سكان تلك المحافظة الذين اكتشفوا اصابة أحد من أفراد عائلتهم بالسرطان، أن يقوموا بعمل فحص أو منظار سنوي على القولون خاصة إذا تجاوز الفرد عمر الأربعين عامًا وذلك للاكتشاف المبكر وسرعة العلاج أو التأكد من سلامته.

بدوره، قال الدكتور سمير شحاتة، رئيس المؤتمر وأستاذ طب الاورام بجامعة أسيوط، أن وقائع المؤتمر تضمنت مسابقتين أحدهما للإعلان عن أسس بحث منشور لأعضاء هيئة التدريس والتي من المنطلق أن تحمل اسم الراحل الدكتور شوقي الحداد أستاذ علاج أورام بالقصر العينى، والأخرى أحسن بحث مقدم من شباب الأطباء والتي تحمل اسم الراحلة علا نبيه الأستاذة بقسم علاج الأورام والطب النووي بجامعة أسيوط ومؤسسة المؤتمر وذلك وفاءاً لذكرى الفقيدين وتخليداً لذكراها الطاهرة.

وتولت الدكتورة أميرة صابر أستاذ علاج الأورام بكلية الطب بجامعة المنيا، خلال محاضرتها العلمية عرض نتائج أحدث الأبحاث في مجال علاج أورام الثدي عند السيدات في مختلف المراحل والأعمار والتي تعطي أمل جديد لمريضات سرطان الثدي ممن تم اكتشاف إصابتهن بالورم في مراحل متأخرة نسبيًا عن إمكانية تلقي العلاج الكيماوي والعلاج الموجه إن تطلب الأمر مما يؤدي إلى تخفيض مرحلة المرض وتحقيق استجابة مذهلة وصلت إلى اختفاء الورم كليًا عند بعض الحالات، وهو ما نتج عنه تغيير القرار المعتاد من جراحة لاستئصال الثدي بشكل جذري إلى جراحة طفيفة تتيح للمرأة الاحتفاظ بالثدي وتجنبها كثير من المعاناة والألم النفسي الناجم عن مثل هذا النوع من العمليات وهو ما يعد تطور هام مقارنة بما كان يتم اتباعه فيما سبق.