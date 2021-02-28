شكرا لقرائتكم خبر عن الفائزة بجائزة الامتياز العلمي: التغيرات المناخية أهم التحديات التي تواجه البيئة البحرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة إلهام محمود، الفائزة بجائزة الامتياز العلمي في أفريقيا، وأستاذة علوم البحار والبيئة بجامعة السويس، إن لها أكثر من 20 عاما تعمل بالبحث العلمي، واتجهت مؤخرا لعلوم البحار، وكانت ضمن أعمالها انقاذ البحيرات المصرية بمبادرة رئيس الجمهورية، وعملت على التنمية المستدامة في حلايب وشلاتين، وتحديد الاماكن والأزمنة لتجمعات الاسماك في البحار.

وأضافت محمود، خلال لقائها مع برنامج «من القاهرة» المذاع على فضائية «سكاى نيوز عربية»، السبت، أنها عملت على تتبع تلوث النفط في البحر الأحمر والمتوسط.

وأكدت أن الجائزة تكليل لأعمالها البحثية، لافتة إلى أن توجهها لعلوم البحار كان من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، معاقبة: «اعمل في البحث العلمي بحب شديد وليس رفاهية».

وأشارت إلى أن التحديات التي تواجه البيئة البحرية هي التغيرات المناخية، وتأثيرها على ارتفاع مستوى سطح البحر، والزراعة في الدلتا، وتسبب زيادة ملوحة في الأراضي الزراعية، لافتة إلى أن وزارة البيئة لديها خطة لمجابهة التغيرات المناخية.