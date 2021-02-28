شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يناقش مستجدات امتحانات «الأول والثاني الثانوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسؤولى التربية والتعليم آخر مستجدات سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي والتي بدأت السبت وتستمر حتى 11 مارس المقبل.

وناقش المحافظ الإجراءات التي سوف يتم تنفيذها حيال القرارات الجديدة التي أقرتها وزارة التربية والتعليم بداية من غدا الأحد والتي تتضمن إجراء تعديل طفيف في المواعيد يضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات، ويضمن استكمال الامتحانات ودخول كل الطلاب المستهدفين على «السيستم .

وطالب المحافظ بأهمية ضمان التواصل الدائم بغرفة عمليات الوزارة، والتعامل الفوري مع أية تعليمات جديدة للوزارة، مع توفير التسهيلات اللازمة للطلاب، وضرورة رفع تقارير لحظية بالمستجدات والموقف الراهن خلال سير الامتحانات، وذلك لسرعة تنفيذ الحلول الممكنة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، مؤكدا على أهمية طمأنة الطلاب وأولياء الأمور في حالة حدوث أي مشكلات في نظام الامتحانات الإليكتروني.