شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انقطاع المياه عن مناطق العمرانية بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيرة، انقطاع المياه عن مناطق (العمرانية الشرقية والعمرانية الغربية ومتفرعاتهم)، وذلك من الساعة العاشرة مساء اليوم الاحد حتى الساعة السادسة صباح غد الاثنين، لمدة 8 ساعات.

وأوضحت الشركة أن الانقطاع يرجع إلى تنفيذ أعمال ربط خط مياه الشرب قطر 600 مم الجديد المغذي لمنطقتي العمرانية الشرقية والغربية، لتحسين الضغوط في المنطقة.

وناشدت الشركة السادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وتوفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب بالمناطق المتأثرة يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125.