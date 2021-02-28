اليوم.. محاكمة 11 متهما بالتخابر مع دولة أجنبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، محاكمة 11 متهما بالتخابر مع دولة أجنبية.

كان النائب العام قد أحال 11 متهمًا، بينهم 4 ليبيين الجنسية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع، التابعة، لها بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها، ووقعت تلك الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.