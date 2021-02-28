شكرا لقرائتكم خبر عن بداية من اليوم.. لقاح كورونا متاح للطلب والمتابعة لهذه الفئات (التفاصيل والشروط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان منذ مدة عن توفيرها للقاح فيروس كورونا ، إلا أنه لم يكن متاحا رسميا تسجيل الطلب على الموقع الإلكتروني حيث كان هناك رسالة بالعد التنازلي للتسجيل والذي اصبح متاحا منذ اليوم الأحد للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد Covid-19.

وتم تحديد التسجيل لبعض الفئات حاليا حيث أنه غير مسموح لمن هو دون 18 عاما , ومتاح لثلاث فئات فقط وهى:

1 - العاملون في القطاع الطبي

2 - أصحاب الأمراض المزمنة من جميع الفئات العمرية

3 - كبار السن بدون أمراض مزمنة

- العاملون في القطاع الطبي عليهم إحضار ما يثبت طبيعة العمل، على سبيل المثال و ليس الحصر: كارنية النقابة - بيان حالة وظيفية - خطاب من جهة العمل

- صورة الفئات المستهدفة لتسجيل حساب في منظومة طلب لقاح فيروس كورونا المستجد -

وفيما يلي التفاصيل المطلوبة لنموذج طلب لقاح فيروس كورونا :



- الاسم رباعي (كما هو مدون بالبطاقة أو وثيقة السفر)*

- بلد الجنسية*

- الرقم القومي*

- تاريخ الميلاد*

- النوع*

- المحافظة التي ترغب بالحصول على اللقاح بها*

- القسم/المركز الذى ترغب بالحصول على اللقاح به*

- هل تقدم الخدمة الطبية؟*

- هل تعاني من أمراض مزمنة؟*

- البريد الإلكتروني (اختياري)

- حدد خانة الاختيار التالية*

- التحقق من رقم هاتفك المحمول

- أدخل رقم هاتفك المحمول، ثم استخدم زر ’إرسال‘ لتستلم رمز التحقق.

- رقم المحمول*

- رمز التحقق*

- الهاتف الأرضي (أدخل كود المحافظة قبل الرقم) (اختياري)

- رقم هاتف محمول آخر (اختياري)

وفيما يلي صورة النموذج:

- صورة النموذج المطلوب لتسجيل طلب الحصول على لقاح فيروس كورونا -

ويمكنك أيضا متابعة طلبك بعد التسجيل وفقا لشكل النموذج أدناه:

- متابعة طلبك للحصول على لقاح فيروس كورونا -

للتسجيل في منظومة طلب الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد : اضغط هنا

ولمتابعة حالة طلب اللقاح بعد التسجيل : اضغط هنا