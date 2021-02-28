شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق قوافل مبادرة حماية في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت السبت قوافل مبادرة حماية في الوادي الجديد بقرية الشركه ٥٥، وقرية الشركه ٨، وقرية الشركه ١٧، وقرية صنعاء، قرية فلسطين، وقرية الكويت بمركز الخارجة.

وقال اللواء محمد الزملّوط، محافظ الوادي الجديد، إن قوافل مبادرة حماية لدعم أهالى المحافظة والتى تنظمها مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة صناع الخير للتنمية وCSR EGYPT، تأتى ضمن اعمال المرحلة الثانية من حماية لدعم المناطق الحدودية.

وأوضح أن قوافل مبادرة حماية لدعم قرى الوادي الجديد شملت توزيع ١٠٠٠ بطانية شتاء للأسر الأكثر احتياجا و١٠٠٠ كرتونة مواد غذائية، بجانب القافلة الطبية في تخصصات العيون، والأمراض الجلدية، وعلاج حالات القلب، والانيميا، والاطراف الصناعية.