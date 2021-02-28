شكرا لقرائتكم خبر عن المهندس رفيق رزق: «200 الحربي» أحد المصانع الفريدة في الشرق الأوسط والعالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس رفيق رزق، رئيس مجلس إدارة مصنع 200 الحربي لإصلاح وإنتاج المدرعات، إن المصنع يعد أحد المصانع الفريدة في الشرق الأوسط والعالم، وأنشئ عام 1987 وبدأ إنتاجه عام 1992 بأول دبابة m1a1 وهي دبابة أمريكية التصميم، أنتجها االمصنع بالتعاون مع الحكومة الأمريكية، وقام بتلبية احتياجات القوات المسلحة بما يزيد عن 1000 دبابة وهو شيء نادر في العالم.

وأضاف رزق، في حوار خاص مع برنامج «ابن مصر» على فضائية المحور، أن المصنع يدعم ويحدث جميع الدبابات التي أنتجت في السابق، لافتا إلى أن المصنع معني بكل المعدات الثقيلة التي تحتاجها القوات المسلحة أو السوق المدني.

وتابع: «المصنع به الإمكانيات التي تؤهله لعمل أي شيء»، مشيرا إلى أن ربط المنتج مع أحدث تكنولوجيا عالمية هو مبدأ المصنع في الإنتاج.