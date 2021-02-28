شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمنعم سعيد: بيان أمريكا تجاه السعودية به علامات سوداء كثيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة «المصري اليوم»، أن الموقف الأمريكي تجاه المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي هي من الدور السياسي للرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي يعمل من خلال أسلوب «إعادة التشغيل» من التحرك الاستراتيجي كالحديث عن التحالف والتعاون وآخر عن حقوق الإنسان، موضحًا أن بيان أمريكا تجاه السعودية به علامات سوداء كثيرة.

وأضاف «سعيد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» عبر قناة «القاهرة والناس»، أن بيان أمريكا له دور سياسي، ولا يوجد خلاف بأن مقتل خاشقجي كان جريمة بشعة، ولكن أمريكا تحولت إلى قاضي في قضية خاشقجي، وليس من حقها أن تكون هي القاضي في العالم.

وأوضح أن البيان الصادر من الخارجية السعودية كان يجب أن يكون به بعض التوضيح، مؤكدًا أن القضية سياسية فقط، وبايدن يريد إرضاء حلفائه، موضحًا أن التدخلات الأمريكية دائمًا بها تجاوز.