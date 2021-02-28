شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: أنا صاحب القرار في البناء على أرض السكة الحديد بالمنصورة.. «دي أرضي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، أن الانتهاء من تطوير وتوسعة طريق المنصورة جمصة سيكون بحلول مارس المقبل.

وقال الوزير، في تصريح صحفي لـ«المصري اليوم» على هامش زيارته لمدينة المنصورة، السبت: «لو زرتم الطريق حاليا هتجدوا فيه إنجازات كتيرة انتهت، والمشروع أوشك على الانتهاء خاصة مع المتابعة المستمرة لكل مراحل التطوير».

وأضاف: «فيه أماكن كتير انتهت تماما، وان شاء الله في مارس المقبل يكون الطريق كله خلص».

وأعلن وزير النقل أن هناك مشروعا قوميا لاستغلال الفراغات بعواصم المحافظات في مشروعات تعود على الدولة والمواطن بالفائدة.

وقال: «أبشركم أن المنصورة ستكون رقم 1 في المشروع القومي لاستغلال فراغات عواصم المحافظات، سواء كانت أراضي السكة الحديد، أو الأوقاف، أو قطاع الأعمال، وسيتم استغلال كل الأراضي خاصة المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي».

وأضاف وزير النقل أن استغلال فراغات عواصم المحافظات، سيكون مثل مشروع رفع كفاءة القرى في مشروع «حياة كريمة»، وهذا مشروع قومي والمستفيد منه أهالي نفس المحافظة، وكل هذا درسناه جيدا وحددنا المناطق التي سنستغلها.

وأكد الوزير أنه صاحب القرار الوحيد في البناء على أرض السكة الحديد بالمنصورة، قائلا: «دي أرضي وقراري وابني عليها اللي أنا عاوزة، ومش من حق حد إنه يعترض، ونضع حجر الأساس اليوم على على أرض السكة الحديد وباقى الأراضى هندرسها»، مشيرا إلى أن اعتراض البعض على البناء على أرض قصر الثقافة غير مبرر، خاصة أنه سيتم إنشاء قصر ثقافة غيره وأحسن منه، وتابع: «مش لازم القصر يكون على النيل».

وأضاف: «زي ما انتم مهتمين بالمنصورة، أنا ابن المنصورة ومهتم بها وهخلص وظيفتي وهاجي أعيش معاكم هنا في بلدي».

وأوضح الوزير أن مديونية هيئة السكة الحديد وقت توليه مسؤولية الوزارة بلغت 80 مليار جنيه، منها 40 مليار جنيه للبنك المركزي، يجري سداد جزء كبير منها، ويعمل على إسقاط الجزء المتبقي من الديون، و40 مليارا أخرى مديونية لبنك الاستثمار القومي، وسددت الهيئة جزءا كبيرا منه.

وتابع: «تذكرة السكة الحديد لا تكفي تشغيل القطارات أو الإنفاق على الهيئة، فكان لابد من الاستثمار في أصول السكة الحديد والبحث عن موارد أخرى بخلاف التذكرة وإقامة مشروعات متنوعة على الأراضي الفضاء».