شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: لا نجري تجارب على طلاب الثانوية العامة.. ولن ننام حتى نعبر بهم بر الأمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا يوجد أي تجارب على الأولاد في الثانوية العامة، لأنهم خاضوا هذا النوع من الامتحانات خلال في الصفين الأول والثاني الثانوي.

وأضاف شوقي، في تصريحات له عبر جروب «أولياء أمور مصر الآباء» عبر تطبيق «واتساب»: «التنفيذ الالكتروني للثانوية العامة لا علاقة له بامتحانات أولى وثانية ثانوي من حيث تصميم الشبكات وجودتها وبالتالي لا توجد أي تجارب».

وردا على تصريح أحد أولياء الأمور حول القلق من سنة مصيرية ومستقبل الأولاد «عايزين نعدي بيهم بر الأمان وهذا تعب سنين كتير»، قال شوقي: «لن ننام قبل أن نحقق هذا لهم ولكم بتعليم جيد، وأتمنى أن نتكاتف من أجل هذا الهدف، وأن تثقوا أننا نحرص أشد الحرص على الطلاب ومستقبلهم».