شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. فتح التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا للمواطنين (الرابط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فتحت وزارة الصحة والسكان، رسميا الموقع الإلكتروني المخصص للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد.

وبمجرد فتح الموقع والدخول يضع الموقع 3 أيقونات من المستحقين الفئات ذات الأولوية للحصول على اللقاح الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن، علي أن يتم الدخول ضمن الفئة المستهدفة وتسجيل البيانات.

سجل من هنا للحصول على لقاح فيروس كورونا.