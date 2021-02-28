شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوضح مسؤولية «الكهرباء» و«الاتصالات» في الامتحانات الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن وزارة التربية والتعليم، تحتاج إلى خدمات وزارات ومؤسسات أخرى لإتمام عملها مثل الكهرباء والاتصالات والمياه والصحة وخلافه.

وأضاف شوقي، في تصريحات له عبر جروب «أولياء أمور مصر الأباء»: «إذا انقطعت الكهرباء أثناء استخدام خوادم الكمبيوتر فهذه مسؤولية وزارة الكهرباء مثلا وكذلك اذا اختنقت شبكات الانترنت فهذه مسؤولية وزارة الاتصالات أو شركات المحمول وهكذا».

وتابع شوقي: «نحن ننسق بمجهود كبير مع الزملاء في الوزارات الاخرى ونتعامل مع أطراف كثيرة ووضعنا حلولا جديدة للتعامل مع هذه المشكلات الخارجة عن مسؤوليتنا المباشرة».

وأضاف: «لا أريد الاسهاب أكثر في هذا الموضوع ولكنه مجرد ملاحظة حتى نقدر الجهد المبذول ونحدد المسؤوليات بدقة».

وأشار إلى أن الحقيقة المؤكدة أننا استطعنا امتحان حوالي 570 الف طالب في أول يوم، وسوف نمتحن الجميع غدا مع ملاحظة أن الطلاب لم يشتكوا من الأسئلة نفسها أو نوعيتها وهو صلب مسؤولية الوزارة.