شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح ميناء نويبع البحرى بعد تحسن الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية وأعمال الشحن والتفريغ على الأرصفة بالميناء.

ويتابع مديرو الموانئ مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية الخريطة المناخية والجومائية، حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

كانت قد أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء، نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح، التى تتراوح ما بين 22-32 عقدة شمالية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار وحالة البحر مضطربة، وتم ايقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.