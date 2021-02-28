وزير "السياحة والآثار" يتفقد أعمال تطوير المرسى السياحي في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم السبت، أعمال تطوير المرسى السياحي لوزارة السياحة والآثار بالأقصر، بمرافقة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومحمود حساني مدير مكتب الوزارة بالأقصر.

وبحسب بيان اليوم، تم الانتهاء بالكامل من أعمال المرحلة الأولى لتطوير المرسي ، وجار حاليًا استكمال أعمال التطوير بالمرحلة الثانية للمرسي، حيث أشار الوزير إلى أنه سيتم تشكيل لجنة هندسية لمتابعة آلية إجراءات تسلم المرسى بمرحلتيه خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكد الوزير، أهمية تمهيد المرسى وتوفير وسائل الراحة للسائحين، وإضافة كافة الإمكانات لإتاحة وتسهيل وصول ذوي الاحتياجات الخاصة وأمتعتهم حتى مستوى رسو الفنادق العائمة.

وأوضحت سامية سامي الوكيل الدائم للوزارة أن أعمال تطوير المرسى تتم بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لافتة إلى أن المرسى يبلغ طوله الإجمالى 1200 متر، ومجهز بالعدد المناسب من السلالم والمنازل موزعة كل 200 متر، ويبلغ طول المرحلة الأولى 450 م، وبدأت أعمال تطويرها في سبتمبر 2020، وأضافت أن المرحلة الثانية يبلغ طولها 750 م وجارى الإنتهاء من تطويرها.

ويتوافق مشروع التطوير مع الرؤية البصرية لمحافظة الأقصر بما يتضمنه من رفع كفاءة الواجهات والأرضيات ووحدات الإضاءة وتنسيق الموقع، كما يشمل أيضًا تطوير أكشاك البازارات وواجهات المحلات الموجودة بالمرسى لتقديم أفضل مستوى من الخدمات السياحية بها.

وتضمنت أعمال التطوير من رفع كفاءة السلالم والمنازل لتسهيل الوصول إلى الفنادق العائمة، ورفع كفاءة الخدمات والمرافق ومتطلبات الحماية المدنية.​