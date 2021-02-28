شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار بخط مياه بقرية في المنوفية وحدوث هبوط أرضي (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت قرية مناوهلة التابعة لمركز الباجور، بمحافظة المنوفية، انفجار خط مياه رئيسي، بأحد شوارعها.

وتبين حدوث هبوط أرضي بمسار خط الصرف الصحي بالشارع، وتم التواصل مع مسؤول شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالباجور، وجار الإصلاح وكسح المياه.

وانتقل حسن عبدالعال، رئيس المركز، لموقع الانفجار، وجار الإصلاح وكسح المياه، وذلك بتواجد محمد عزت نائب رئيس المركز، وسعيد أبوالسعود رئيس الوحدة المحلية بمناوهلة.