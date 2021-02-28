شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يعلن استخراج 9 أشخاص من أسفل أنقاض المنزل المنهار بالفتح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم استخراج 9 أشخاص من أسفل انقاض المنزل المنهار بمركز الفتح بأسيوط، مساء اليوم السبت، وتواصل قوات الحماية المدنية والانقاذ البرى والأجهزة التنفيذية، تكثيف جهودها لاستخراج باقى افراد الاسر المقيمة بالمنزل من اسفل الانقاض .

وأشار محافظ أسيوط في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة، مساء اليوم السبت، إلى أنه تم تكليف نائبه والسكرتير العام بالمتابعة المستمرة لأعمال رفع الانقاض واستخراج الاشخاص من اسفل الانقاض ومتابعة الحادث اول بأول والاستعانة بكافة امكانات المحافظة بالمراكز والاحياء للمساعدة في سرعة رفع الانقاض واستخراج باقى سكان المنزل .

وتواجد في مكان الحادث المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، واللواء مهندس شاكر يونس، سكرتير عام المحافظة، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، ومحمد بشير رئيس حى غرب وخالد مصطفى مدير وحدة الانقاذ السريع وقوات الحماية المدنية والاسعاف .

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات المحافظة، يفيد انهيار منزل مكون من 3 طوابق به 4 أسر مبنى بالطوب الأحمر، بقرية أولاد بدر التابعة لمركز الفتح، والمنزل ملك ورثة عبداللاه شاكر، وجميعهم مقيمين بنفس المنزل، ووجود بعض الأشخاص أسفل الانقاض .

وعقب الابلاغ عن الحادث، أصدر المحافظ تعليماته بتوجيه قوات الحماية المدنية والإسعاف، وقوات ومعدات الانقاذ السريع إلى مكان الحادث وتم فرض كردون أمنى حول مكان الانهيار حفاظاً على سلامة المارة وفصل المرافق والدفع بمعدات الحماية المدنية والانقاذ السريع لرفع الانقاض وانتشال سكان المنزل من اسفل الانقاض حيث تم الدفع بعدد 5 سيارات اسعاف و3 سيارات حماية مدنية و2 لودر وحفار وفرق الانقاذ البرى ومعدات الانقاذ السريع التابعة للمحافظة .

واشارت المعلومات الأولية إلى ارتفاع حصيلة ما تم انقاذه من المواطنين إلى 9 اشخاص، من سكان المنزل من أسفل الانقاض، وتم نقل أحدهم إلى مستشفى أسيوط العام لعمل الفحوصات والإسعافات اللازمة له، وجارى استخراج باقى سكان المنزل من اسفل الانقاض وتم عقد غرفة ادارة الازمات والكوارث بالمحافظة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية لمتابعة الحادث اول بأول وتنسيق الجهود لانقاذ باقى سكان المنزل واحتواء الأزمة.

وتكثف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتنسيق مع كافة الجهات أعمال رفع الحوائط والأسقف والبحث عن باقى سكان العقار، وأصدر المحافظ تعليماته بتكثيف الجهود والاستعانة بكافة امكانيات الحماية المدنية والانقاذ للبحث عن باقى سكان المنزل واستخراجهم ورفع كافة الانقاض كما اصدر تعليماته إلى رئيس مركز ومدينة الفتح بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنزل المنهار وكتابة تقرير شامل عنه فضلا عن فحص المنازل المجاورة للمنزل المنهار للاطمئنان على سلامة تلك المنازل وعدم تأثرها من الانهيار حفاظا على حياة المواطنين .

كما أصدر المحافظ، تعليماته بتوجيه كافة أوجه الرعاية لأصحاب المنزل المنهار، وصرف مساعدات عاجلة لهم من التضامن الاجتماعى، وتشكيل لجنة لعمل تقرير عن الحادث واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

انهيار منزل بأسيوط