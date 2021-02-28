شكرا لقرائتكم خبر عن تداول فيديو لرش الطلاب بمدرج بـ«تربية المنصورة».. والجامعة توضح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول عدد من صفحات التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، اليوم، مقطع فيديو لموظف بجامعة المنصورة وهو يقوم برش عدد من الطلاب بأحد مدرجات كلية التربية، بمطهرات ضد فيروس «كورونا» وهو يرتدى ملابس العزل، ما أثار موجة من السخرية بين المتابعين، وأضافت عليه إحدى الصفحات مشهد فيلم «الباشا تلميذ»، عندما أمسك الفنان كريم عبدالعزيز بخرطوم الإطفاء لفض الفرح.

وعلق حساب لإحدى الطالبات قالت فيه: «والله العظيم حصل كنت قعدة وفجأه رجل زي كده دخل قومي يا آنسة قومي يا بنتي، وفضل يرش على الكراسي ويرش علينا كنت هموت من الضحك وأنا واقفة»، فيما شبه حساب آخر، الموظف بالبدلة الصفراء: «لبس الراجل بيفكرني بحزلقوم في فيلم لا تراجع ولا استسلام وهو لابس الموزة»، وعلق ثالث: «إحنا هنموت قبل ما نموت الفيروس تقريبا الرجل ده بيطهر المدرج من الطلبة».

من جانبها، أكدت جامعة المنصورة، الواقعة وانها حدثت بالفعل في كلية التربية وفى فترة بين الإمتحانات مؤكدة انها احالت الموظف للتحقيق.

وأصدرت الجامعة بيان رسمى قالت فيه: «في إطار ما تم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعى بشأن فيديو نسب لجامعة المنصورة لأحد العاملين يقوم بإجراء عملية تعقيم إحدى قاعات الامتحانات بشكل لا يتوافق مع معايير وأسلوب إجراء عمليات التعقييم، وبالتحرى تبين صحة الواقعة بأحد قاعات الامتحان بكلية التربية، وأثناء قيام احد العاملين بتعقيم إحدى قاعات الامتحان في فترة الاستراحة بين الامتحانات والمخصصة لتعقيم القاعات بين فترات الامتحان المختلفة، وفقا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة أثناء الامتحانات، قام مجموعة من الطلاب بالدخول لقاعة الإمتحان قبل الانتهاء من عملية التعقيم وقام العامل بالإستمرار في عملية التعقيم على الرغم من تواجد الطلاب، مخالفا بذلك القواعد المتبعة في هذا الشأن».

وأكدت أن إدارة الجامعة قامت بإحالة الواقعة للتحقيق وسيتم توقيع العقوبة الرادعة للمسؤولين عن ذلك.