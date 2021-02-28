شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب إلي أين؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أسعار الذهب اليوم فى مصر الانخفاض لليوم للشهر الثاني على التوالي، كما واصلت الانخفاض فى سعر الذهب حتى نهاية يوم عمل أمس الجمعة 26/2/2021 فى البورصات العالمية إلي نحو 173 دولار تقريبًا منذ بداية عام 2021.

وانخفض سعر الذهب عالميًا خلال شهر يناير 2021 من السعر الافتتاحي في 1/1/2021 والذي بلغ 1901.60 دولار، وكان سعر الذهب فى ختام تعاملات يوم 29 يناير 2021 بلغ 1850.9 دولار بفارق 51.3 دولار عن شهر يناير، بينما انخفض سعر الذهب فى نهاية تعاملات شهر فبراير إلي 1728.80 دولار ليصل فارق سعر الدولار عن بداية العام إلي 172.8 دولار.

ويرجع الخبراء أسباب هبوط سعر الذهب إلي ارتفاع عوائد سندات الخزانة أجل 10 سنوات، من 1.20% إلي 1.50%، مما دفع المستثمرين من الخروج من سوق الأسهم إلي سوق السندات.

ويتوقع الخبراء مزيدًا من الانخفاض سعر الذهب عالميًا إلي إلي أقل من 1700 دولار، وذلك بسبب حزمة التحفيز الأمريكية التى أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولكن مازالت حالة من الغموض تكتنف التطبيق الفعلي لحزمة التحفيز، وكذلك بالنسبة توقعات التضخم فى الاقتصاد الأمريكي.

وتظل توقعات سعر الذهب تتوقف فى الأجل القصير على تمرير حزمة التحفيز الأمريكية وبدء تنفيذها الفعلي، بعد أن تم اقرارها من مجلس النواب الأمريكي، وهو ما يحفز الاقتصاد الأمريكي ويرفع سوق الأسهم، كما ترتبط التوقعات أيضًا بحزمة الوظائف الأمريكية.

البيان عيار 24 عيار 21 عيار 18 الجنيه الذهب سعر الذهب يوم 27-2-2021 876 766 657 6128 سعر الذهب يوم 31-1-2021 925 810 694 6480 سعر الذهب يوم 31-12-2020 940.57 823 705.42 6584

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