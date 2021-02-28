شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على أرض زراعية بمساحة 750 متر بغرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كلف العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، نائبيه ورؤساء الوحدات المحلية الفرعية بالمرور اليومى كلا في قطاعه، لرصد أي تعديات وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأسفر المرور اليومي عن إزالة في المهد على أرض زراعية على مساحة ٣٥٠ متر بالكود الغربى، وتنفيذ ازالة في المهد بالتعدي على الرقعة الزراعية بالبعيرات.
كما تمت إزالة في المهد لسور على مساحة ٤٠٠ متر منطقة ترعة الفضلية بقرية الضبعية.
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