شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على أرض زراعية بمساحة 750 متر بغرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، نائبيه ورؤساء الوحدات المحلية الفرعية بالمرور اليومى كلا في قطاعه، لرصد أي تعديات وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأسفر المرور اليومي عن إزالة في المهد على أرض زراعية على مساحة ٣٥٠ متر بالكود الغربى، وتنفيذ ازالة في المهد بالتعدي على الرقعة الزراعية بالبعيرات.

كما تمت إزالة في المهد لسور على مساحة ٤٠٠ متر منطقة ترعة الفضلية بقرية الضبعية.