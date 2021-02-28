شكرا لقرائتكم خبر عن الآن.. الصحة تطلق الموقع الإلكترونى لحجز لقاح كورونا لجميع فئات المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق الآن الموقع الإلكترونى الخاص بتسجيل وحجز لقاح كورونا ليصبح متاحا لجميع فئات المجتمع عبر الرابط http://mohpegypt.com/، وذلك ضمن خطة الدولة للتصدى لجائحة فيروس كورونا، وفى إطار الاهتمام بالصحة العامة.

وأوضح وزارة الصحة والسكان أنه يمكن تسجيل الفئات المستحقة من مرضى الأورام والفشل الكلوى، والمواطنين الذين خضعوا لعمليات (قلب مفتوح أو قساطر مخية أو طرفية)، بالإضافة إلى عمليات ذرع الكلى والكبد، وذلك وفقًا لقاعدة البيانات المتوفرة لدى الوزارة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار وضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة والخاضعين للتأمين الصحي، حيث سيتم إرسال رسائل نصية لتلك الفئات، والتواصل معهم لتسجيل من يرغب منهم ضمن منظومة تلقى اللقاح للتسهيل عليهم فى الحصول على اللقاحات.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تخصيص مكتب فى الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية لتسجيل كافة المواطنين من الفئات المستحقة لمن لا يستطيع التسجيل على الموقع، للحصول على لقاح فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة أن المواطن يقوم بإدخال البيانات التعريفية مثل الاسم والرقم القومى وبيانات التواصل مثل رقم الهاتف، حيث يتم إرسال رمز التحقق للتأكد من صحة الرقم ويتم التأكد إذا كان هناك حساب (واتس اب) خاص بالرقم لسهولة التواصل، ثم يتم تحديد المحافظة وأقرب وحدة صحية يرغب المواطن فى الحصول على اللقاح بها.