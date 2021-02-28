شكرا لقرائتكم خبر عن فائض فى المعروض بكافة المنتجات الزراعية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد القرش متحدث وزارة الزراعة خلال مداخلية هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، إن الأمور تسير بشكل جيد بالوزارة، بالإضافة إلى تطوير كبير في المساحة المنزرعة من الأرز والوصول بالمساحة المنزرعة من الأرز، حيث وصلت إلى 1.1 مليون فدان نتيجة المجهود الكبير من البحث العلمى، مشيرا أن الإنتاجية هذا العام سيكون بها وفرة كبيرة وهناك زيادة فى المعروض الخاص بالوزارة، وذلك نتيجة ماتقوم بة الدولة من حسن إستغلال للاراضى الزراعية ولكل قطرة مياه.

على جانب آخر كان الدكتورمحمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أكد أن الدولة المصرية مهتمة بتطوير البحيرات والدولة تسعى للحصول على أعلى عائد منها، لتوفير الإنتاج السمكي، حيث أن الإنتاج السمكي تنظر إليه الدولة بأهمية كبرى، حيث تم تطوير بحيرات قارون والبرلص وغيرهما.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" الذي يذاع على قناة "صدى البلد": "يتم الآن الاهتمام ببحيرة البردويل التي تعتبر من أنقى البحيرات وموقعها استراتيجي هام وتحتوى على أنواع سمك متعددة، وقابلة للتصدير، وهي من الأماكن التي تشهد أسماكها طلب عالمي كبير".