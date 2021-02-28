شكرا لقرائتكم خبر عن جابر طايع عن عودة صلاة التراويح: هذه قيمة دعاء "اللهم بلغنا رمضان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، على قرار عودة صلاة التراويح خلال شهر رمضان المقبل، قائلا: إنه بعدما حرمنا من صلاة التراويح في العام الماضى، شعرنا بقيمة دعاء "اللهم بلغنا رمضان"، مشيرا أن جميع الإجراءات الوقائية ستظل باقية كما هى، مؤكدا على أن صلاة التراويح سيتم إقامتها هذا العام في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة، وكذلك بالزوايا الكبرى التى لايكون بجوارها مساجد وتقام بها صلاة الجمعة .

وتابع طايع خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، أن صلاة التراويح ستكون داخل المساجد وفى ساحتها ولكن مع الاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وكذلك الحفاظ على السيولة المروية، مؤكدا على أنه من يقوم بصلاة التراويح في منزله فهو مأجور على ذلك والتوعية تستوجب ترك أولادنا فى البيت.