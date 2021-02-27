شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم أغلبية «النواب»: السيسي اتخذ قرارات تاريخية ويسعى لتحسين حياة المواطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتخذ قرارات تاريخية، مثل مشروع تطوير القرى، مؤكدًا أنه يسعى لتحسين حياة المواطن.

وأضاف الشريف، خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الجماعة الإرهابية تستمر في نشر الإشاعات والفيديوهات المفبركة القديمة، من أجل زعزعة استقرار الوطن.

وعن مبادرة هدية الرئيس السيسي، أكد رشاد أنه تم تسليم السائقين الملتزمين بقوانين المرور، وغيره من الالتزامات الأخرى سيارات جديدة، تعمل بالغاز ضمن مبادرة هدية الرئيس السيسي.

وأوضح أنه تم تسليم 200 سيارة حتى الآن، والمبادرة مستمرة، مؤكدًا أن الحزب يتكلف كل المصاريف الخاصة باستلام السيارة، وقيادات مستقبل وطن يضحون من أجل مصر.