شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة مصر تبحث مع وزير الصحة الأوزبكي تصدير الأدوية المحلية إلى أوزباكستان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت أميرة فهمي، سفيرة جمهورية مصر العربية في طشقند، بوزير صحة جمهورية أوزبكستان الدكتور عبدالحكيم خاجيباييف، حيث تناولت المقابلة مقترحات تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين اتصالاً بقطاع الصحة والصناعات الدوائية، وإمكانيات التعاون المستقبلي في تصدير الأدوية المصرية إلى أوزباكستان، وسبل تذليل العقبات أمام تسجيل الأدوية المصرية، والتسهيلات التي يمكن أن تقدمها الحكومة الأوزبكية في هذا الخصوص. كما تم تناول التعاون في مجالات علاج الأورام، والبحث العلمي، وتدريب الكوادر الطبية خاصة في مجال إدارة المستشفيات، وإيفاد أطباء مصريين لفترات محدودة لمناظرة الحالات الصعبة في التخصصات المطلوبة في أوزبكستان، وخاصة في مجال الأورام وجراحات المخ.

من جانبه، أكد الوزير الأوزبكي ترحيبه بكافة المقترحات المطروحة، مؤكداً اهتمام بلاده البالغ على مستوى القيادة السياسية بالتعاون مع مصر في مجال الصحة، خاصة في مجال الصناعات الدوائية، وفي ضوء جودة الأدوية المصرية، منوهاً إلى أهمية البناء على الاتفاق الهام الذي وقعته مؤخراً إحدى الشركات المصرية للصناعات الدوائية مع وكالة تطوير الصناعات الدوائية لإنشاء مصنع أدوية مصري في إقليم طشقند، وكذلك تسجيل أربعة أدوية مصرية لشركة مصرية أخرى في أوزبكستان.

وخلال المقابلة أثنت السفيرة على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس الكورونا والتي أدت إلى انخفاض أعداد المصابين بشكل عام في أوزبكستان.