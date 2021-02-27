شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يترأس اجتماعا لمناقشة مستجدات مشروع تطوير القرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اجتماعا اليوم بحضور الدكتور أحمد سامى القاضى، نائب المحافظ، للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بالمخطط التنفيذى للمشروع القومى لتطوير الريف، والذى يستهدف 181 قرية موزعة على 7 مراكز مختلفة بسوهاج.

عقد الاجتماع بحضور الدكتور محمد عبدالهادى، نائب رئيس الوحدة المختصة بمتابعة تنفيذ المشروع، وشريف أبوسحلى، منسق وحدة حياة كريمة بالمحافظة.

قال الدكتور أحمد سامى القاضى، نائب المحافظ، إن الاجتماع تناول أهم المشروعات التي سيتم تنفيذها والمدرجة ضمن خطة المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى، لافتا إلى أن الخطة تشمل تنفيذ مشروعات بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات ومن أهمها «مياه الشرب، والصرف الصحى، والغاز الطبيعى، والطرق والتليفونات، والصحة، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والطب البيطرى، والزراعة، والتموين، والتضامن».

وأشار القاضى، إلى أن المحافظ وجه بالعمل على تذليل أي عقبات والمتابعة المستمرة والتعاون بين جميع الجهات المعنية بتنفيذ المبادرة، وإعداد تقرير دورى للعرض يتضمن اخر المستجدات، لافتا إلى ضرورة الإلتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، مثمنا تلك المبادرة التاريخية التي تعكس إهتمام القيادة السياسية والدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين.